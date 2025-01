Cum a ajuns o femeie victima "schemei 1800". Care sunt pașii ca să nu fiți înșelați cu noua escrocherie de pe WhatsApp

Hackerii trimit prin SMS un cod de verificare, apoi îl solicită pe WhatsApp invocând motive precum 'o eroare tehnică'. FOTO Getty Images

Hackerii trimit prin SMS un cod de verificare, apoi îl solicită pe WhatsApp invocând motive precum ''o eroare tehnică''. O femeie a povestit pentru Antena 3 CNN cum a căzut în această capcană.

Vecina victimei: "Se pare ca ea a accesat de dimineață un link în care i se cerea să intre și să dea like sau follow la o fetiță care face cursuri de dans. Cred că și-a introdus numărul de telefon pe acel link."

Imediat după, hackerii au preluat controlul asupra conversaţiilor pe WhatsApp.

Victimă: "Mă ruga să îi trimit cu împrumut 2.200 de lei până a doua zi, Mesajul părea urgent, motiv pentru care nu am mai pus întrebări de genul îi vrei acum, cash, pur și simplu i-am trimis. În mesajul de la ea mi s-a trimis și numărul de card. Am primit mesajul și eu și alți vecini. După transfer am rugat-o să îmi confirme când va primi. În acel moment mi-a zis ca să îi transmit un cec și o chitanță. Mi s-a părut ciudată cererea ei și atunci am vorbit ea și am aflat că nu ea a făcut cererea și contul de WhatsApp i-a fost spart".

Schema de înșelătorie se numește ,,1800" și a făcut deja zeci de victime.

În ultimele zile, numai la nivelul județului Timiș, au fost înregistrate trei plângeri făcute de trei persoane care au căzut victime escrocilor de pe WhatsApp. Acestea au plătit sume cuprinse între 1800 și 2200 lei, fiind absolut convinse că își ajută prietenii, rudele sau vecinii.

Victimă: "Am depus deja o plângere. Am sunat și la bancă. Nu am primit foarte multe încurajări mi s-a spus că aceste practici se întâmplă de ceva vreme și șansele de recuperare sunt foarte mici."

Alexandra Petrovici, purtător de cuvânt al IPJ Timiș: "Fiți precauți la mesaje primite la numere necunoscute sau chiar de la contactele din telefon. Nu divulgați coduri de verificare, verificați identitatea persoanei, activați autenticitatea în doi pași. Nu dați curs cererilor financiare sau promisiunilor suspecte".

Poliţiştii au deschis o anchetă şi încearcă acum să depisteze hackerii.