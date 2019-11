Cum sa ascuti eficient un lant de drujba, indiferent de conditii!

Indiferent de modelul de drujba pe care il detii, dupa o anumita perioada de folosire, lantul acesteia se va toci. Astfel, atunci cand folosesti un lant de drujba tocit, au loc doua fenomene: in primul rand, vei consuma mai mult combustibil, iar in al doilea, risti sa strici si alte componente ale drujbei.

Astfel, pentru a evita aceste neplaceri, trebuie sa iti ascuti lantul de drujba intr-un mod corect si la un interval regulat. Iata ce trebuie sa stii despre ascutirea lantului de drujba:

De ce ai nevoie pentru a ascuti lantul drujbei? Iata cateva dintre instrumentele necesare pentru ascutirea lantului! De asemenea, daca doresti o trusa sau pile individuale pentru a ascuti lantul drujbei tale, vino la Roco Piese si descopera cea mai buna oferta! Un kit minim pentru ascutire ar trebui sa contina urmatoarele:

cel putin o pila rotunda

o pila lata

ghidaj pentru pila

ghidaj pentru lant (menghina)

Inainte de achizitionare, tine cont de faptul ca pilele si ghidajele au marimi diferite, in functie de dimensiunile lantului. Foloseste instrumentul de ghidaj specific, urmeaza instructiunile si vei ascuti cu succes unghiurile corecte ale zonelor folosite la taiere.

Cat de des trebuie ascutit un lant de drujba?

In timp, lantul drujbei tale se va toci, chiar daca eviti "incidentele". Astfel, daca drujba "scapa" pe o piatra, lantul devine practic ineficient, necesitand ascutirea imediata. In cazul in care folosesti drujba pe toata perioada zilei, este indicat sa ascuti lantul cu o pila de fiecare data cand realimentezi.

Este mai simplu sa ascuti o pila putin si des, decat sa astepti prea mult timp. De asemenea, precizia va fi mai ridicata, crescand astfel eficienta taierii.

Cum se ascute un lant de drujba?

Inainte de a incepe, iti recomandam o menghina pentru ascutit, care da cele mai bune rezultate. De asemenea, este important sa incerci sa pilesti cat mai putin material cu putinta!

Incepe prin a cauta cel mai scurt dinte de pe lantul drujbei. Acesta va ramane masura de referinta pentru restul dintilor de pe lantul drujbei.

Aseaza ghidajul pentru pila pe lantul drujbei. Sagetile de pe ghidaj iti vor indica directia de taiere (si de rotatie) a lantului. Asigura-te ca pastrezi contactul ghidajului si foloseste pila rotunda, la un unghi de 90°.

Pileste cu amandoua mainile, asigurandu-te ca pila se sprijina pe ambele laturi ale ghidajului. Miscarea ideala pentru pilirea dintilor este din interior in exterior.

Va trebui sa faci acest lucru pentru toti dintii lantului de drujba. Fiecare dintre dinti trebuie sa fie ascutit la aceeasi inaltime. Odata ce ai terminat cu ascutitul unei parti a lantului, slabeste menghina si ataseaza ghidajul pe partea opusa a lantului, ascutind-o si pe aceasta.

Cum sa ascuti un lant de drujba pe teren

Unul dintre cele mai folositoare instrumente pentru ascutitul unui lant de drujba "pe teren" este menghina speciala. Aceasta poate fi atasata la un butuc sau bustean pentru securizarea ghidajului.

Verifica si adancimea taieturii lantului, la fiecare 3-5 ascutiri.

Setarile inscrise pe ghidaj fac referire la lemnul de esenta usoara, precum coniferele, la "soft" si lemn de esenta tare, sau chiar inghetat, la linia "hard".