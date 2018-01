Cum se intretin panourile solare

Pe masura ce populatia lumii creste iar accesul la resurse devine din ce in ce mai dificil, omenirea va fi nevoita sa apeleze masiv la surse regenerabile. Energia solara reprezinta o componenta esentiala a acestui sector, fiind tinta multor investitii pe termen lung.



Investitia in panouri solare, uitandu-ne si la pret panouri fotovoltaice, este una destul de importanta, asa ca trebuie sa cunoasteti cum se intretin acestea pentru a va asigura de beneficiile oferite pe termen lung. Iata cateva sfaturi pentru intretinerea panoului solar si curatarea acestuia:



Nu plasati panourile solare la umbra, deoarece producerea de energie devine un proces ineficient atunci cand panourile solare sunt tinute departe de razele soarelui.



Aruncati-va, din cand in cand, cate un ochi spre panourile solare si asigurati-va ca invertoarele lumineaza intermitent verde. Daca acestea nu clipesc, pierdeti bani prin faptul ca nu mai compensati consumul de energie electrica.



Tineti o evidenta zilnica a performantei panoului, pentru a imbunatati serviciile de mentenanta. Este important sa se noteze cata energie a fost produsa intr-un anume timp si sa se se tina o evidenta a zilelor cand afara a fost innorat. Tineti minte ca numai producatorul va poate oferi cel mai bun sistem de monitorizare pentru panourile solare.



Sistemele de monitorizare va ajuta sa aflati cat de mult poluati mediul inconjurator si cat dioxid de carbon se emite in atmosfera. De asemenea, va ajuta sa va dati seama cat economisiti la factura.



Sistemul de monitorizare va ajuta sa cititi informatii despre functionarea panourilor solare, pe ecranul montat pe perete.

Iata cateva sfaturi pentru curatarea panourilor solare, utile pentru cei care au in posesie asa ceva:



Cumparati seturi de curatare a panourilor solare. In cadrul acestuia veti gasi un sapun biodegradabil, un stergator si o perie sau o perie mica cu un maner mai lung. Amestecati sapunul in galeata cu apa, conform instructiunilor de pe sticla. Amestecati cu peria in galeata si incepeti sa stergeti usor panourile solare.



Puteti utiliza pentru curatarea panourilor apa curata si o perie moale, pentru a elimina murdaria care a aparut pe panouri.

Nu folositi niciodata un burete abraziv pentru a curata panoul solar, deoarece puteti zgaria geamul. Cea mai buna metoda de curatare este cu ajutorul unei carpe moi si a unui sapun biodegradabil. Este important sa nu folositi materiale dure la curatarea panourilor solare, deoarece acestea ar putea provoca daune iar reparatia unui panou solar ar putea fi costisitoare.

Daca este nevoie sa ajungeti pe acoperis pentru a curata panoul solar, aveti grija sa utilizati cabluri de siguranta sau un ham de sprijin, pentru a evita accidente nedorite.



Aveti grija permanent sa curatati murdaria de pe panourile solare, pentru a va asigura ca aceasta nu se acumuleaza in cantitati mari, panourile putand absorbi lumina soarelui mult mai eficient daca sunt curate.



Multi oameni se intreaba cam de cate ori este nevoie sa curete un panou solar. In functie de marimea acestuia, il puteti curata saptamanal sau lunar, insa aceste informatii sunt, de obicei, oferite de producator.