Cum se putea interveni la Onești pentru a se evita crimele. Tudorel Butoi, psiholog criminalist: Totul pleacă de la 112

Expertul criminalist susține că totul a pornit de la dispecerul 112, care nu a sesizat pericolul și nu a comunicat în consecință cât de gravă era situația.

"Omul asta a cerut să vină cei cu care era în litigiu pe apartament. Astea sunt niște lucruri extraordinarea pe care nu le poate face un dispecer de la 112?", a întrebat Tudorel Butoi, invitatul lui Mihai Gâdea la Sinteza zilei.

"La 112 trebuie să puneți cei mai experimentați ofițeri pe care îi aveți în perioada de trecere către pensie. Un ofițer cu o astfel de experiență, care a trecut prin meciuri nemaipomenite, simțea cazul, simțea tensiunea, simțea nebunia.

Îl suna pe șeful poliției: “Un nebun s-a baricadat într-o camera cu doi oameni, îi ține cu sabia la gât. Vrea să ia legătură cu Tribunalul, cu executorii, să prezinte hărțîi, pentru că se consideră nedreptățit.”

Tudorel Butoi: Cu șase oameni se putea rezolva problema fără intervenție în forță

"Atunci comandantul dădea telefon acestora, îi urcă în mașină și venea acolo. Pentru că asta e în negociere: mai dai, mai iei, mai cedezi.

"Ăștia sunt cei cu care ai nevoie să vorbești. Ia-i și da-mi oamenii". Și sustrageai oamenii.

Tranzacția era să vorbească. Intrau peste om în casă: am venit. Uite actul, uite titlul executoriu, uite-o pe doamna avocata. Te las aici, stați de vorba, și da-mi oamenii mei, pe cei sechestrati. Ai șase persoane implicate și rezolvi problema.

Dar pleacă de la 112. N-a simțit tensiunea emoțională. N-a simțit potențialul criminogen al criminalului care va deveni mai târziu. Și atunci ce caută sub fereastră pompierii, ce caută salvarea. Nu aveau nicio treaba ei în povestea asta.", consideră Tudorel Butoi.

Una dintre fiicele lui Gheorghe Moroșan, bărbatul din Onești care a luat ostatici și a ucis doi muncitori, spune că a încerat să contacteze autoritățile în timp ce criza era în derulare.

"Situația este foarte grea. Nu pot decât să las capul plecat, cuvintele sunt de prisos, oricât am încercat să aplanez această situație.

Am sunat la Bacău, am sunat la București. Am spus despre ce e vorba, am spus cine sunt și mi s-a închis telefonul. Am sunat la sediile de poliție. Așa am avut în cap. Am sunat chiar și la presă. 'Nu avem mașină să ne deplasam în teren' mi-au spus de la Bacau.

Am încercat să vorbeasc cu el (cu tatăl ei, n.r.) Mi-a spus în telefon: 'Îmi doresc să îmi aducă acea hârtie!' (referitoare la posesia apartamentului, n.r.)

Ce putere aveam eu, ca lumea să înțeleagă situația, să aducă acea hârtie, să salvăm acele vieți?

'Dom'le aduc un avocat, un notar. Arătăm hârtia. Dacă nu există, se putea inventa. Dom'le, vă aducem niște bani. Bani falși!'

Chiar nu există în Poliția Română?", a spus fiica lui Gheorghe Moroșan la Sinteza Zilei.

