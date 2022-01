Ce trebuie să știți pentru a nu fi păcăliți în perioada reducerilor de iarnă

„Vânzările cu preț redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, vânzări promoționale) trebuie să respecte o serie de reguli de fixare și publicitate a prețurilor.

Astfel, orice operator economic care anunță o reducere de preț trebuie să o raporteze la prețul de referință practicat în același spațiu de vânzare pentru produse identice.

Prețul redus trebuie să fie inferior prețului de referintă. Prețul de referință reprezintă cel mai scăzut preț practicat în același spațiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării prețului redus.

Orice anunț de reducere de preț exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil și fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:

- fie prin menționarea noului preț lângă prețul anterior, barat

- fie prin mențiunile "preț nou", "preț vechi" langă sumele corespunzătoare

- fie prin menționarea procentului de reducere și a prețului nou care apare langă prețul anterior, barat

Pentru siguranța cumpărăturilor din perioada reducerilor citiți cu atenție caracteristicile produsului și verificați dacă acesta corespunde cu adevărat dorințelor și nevoilor dumneavoastră.”, transmite fostul director ANPC Paul Anghel.

Reguli pentru cumpărăturile din magazinele fizice

„Întocmiți o listă cu produsele pe care doriți să le achiziționați și cu prețurile actuale ale acestora. Acest lucru vă va ajuta să evitați falsele reduceri de prețuri, de exemplu atunci când comercianții măresc prețul și aplică procentul de reducere la prețul astfel majorat;

Citiți cu atenție caracteristicile produsului;

Verificați dacă produsul corespunde cu adevărat dorințelor și nevoilor dvs.;

Verificați stocul existent (pentru comerțul on-line);

Verificați prețul afișat pe site și dacă acesta este integral (conține sau nu TVA), dacă prețul include și costul de livrare etc.

În cazul în care comandați online, verificați, înainte de a trimite comanda, dacă prețul fiecărui produs din coșul de cumpărături este același cu prețul redus indicat atunci când ați ales produsul.

Cum trebuie afișat prețul?

Indiferent că este vorba de un magazin online sau de unul clasic, prețul trebuie întotdeauna afișat clar, lizibil, în lei și cu toate taxele incluse (TVA și alte taxe suplimentare, dacă este cazul).

Care sunt regulile privind reducerea de preț?

Orice vânzare cu preț redus, indiferent de tip (de soldare, de lichidare, promoțională etc.), trebuie să fie însoțita sau precedată de publicitate și anunțată sub denumirea ei ("soldare/soldări/solduri", “lichidare”, “promoții” etc), însoțita de data de debut și de durata acesteia.

De asemenea, în cazul în care oferta este deja în derulare, trebuie să fie informați cu privire la valabilitatea reducerii sau că oferta este valabilă numai “în limita stocului disponibil”.

În momentul cumpărării, consumatorii trebuie să verifice dacă oferta mai este valabilă și dacă reducerea de prețuri anunțată este identică cu cea reală (la cititoarele de cod de bare din cadrul marilor magazine sau direct la casă, dacă prețul afișat este cel facturat).

La achiziționarea pachetelor promoționale de tipul „3 la pret de 2”, trebuie să verifice prețul individual al produselor, care trebuie să existe în mod obligatoriu la vânzare, pentru a-l putea compara cu prețul pachetului promoțional.

Sfătuiesc consumatorii să solicite informații suplimentare atunci când au nelămuriri privind orice campanie publicitară făcută prin orice mijloace (în cadrul magazinului, prin afișe sau pliante, prin anunțuri pe site etc).”

Reguli pentru cumpărăturile din magazinele online

„Pentru cumpărăturile online: Verificați stocul existent, verificați prețul afișat pe site și dacă acesta este integral (conține sau nu TVA), verificați dacă prețul include și costul de livrare.

Operatorul economic este obligat să informeze corect și complet consumatorii. Pe website-ul acestuia trebuie publicate o serie de informații:

Datele de identificare (denumirea, adresa poștala și electronică, numărul de telefon, numărul de înregistrare în registrul societăților comerciale și cel de înregistrare fiscală etc);

Caracteristicile esențiale ale produsului;

Prețul cu toate taxele incluse;

Cheltuielile de livrare, dacă este cazul;

Modalitățile de plată și de livrare;

Perioada de valabilitate a ofertei sau a prețului;

Durata minima a contractului, în cazul contractelor care prevăd furnizarea curentă sau periodică a unui produs;

Existența și modul de exercitare a dreptului de denunțare unilaterală a contractului.

Consumatorul poate contacta operatorul economic prin telefon pentru a cere informații suplimentare asupra produsului, serviciilor post-vanzare sau a condițiilor de livrare. Modul în care răspunde la aceste întrebări le poate oferi consumatorilor indicii asupra seriozității vânzătorului.

Consumatorul trebuie să știe că, din momentul în care a primit un produs comandat pe internet, are dreptul de a denunța contractual și 14 zile pentru a-l returna, dacă nu este mulțumit de el, fără să invoce vreun motiv.

Operatorul economic rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

Rambursarea se face folosind aceleași modalități de plată ca și cele folosite de consumator pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care consumatorul a fost de acord cu o alta modalitate de plată și cu condiția de a nu cădea în sarcina consumatorului plata de comisioane în urma rambursării.

Consumatorul trebuie să citească termenii și condițiile de funcționare a magazinului online deoarece termenul de 14 zile (în care poate opta pentru returnarea produsului) se prelungește cu încă 12 luni în cazul în care operatorul economic nu a furnizat pe suport durabil informațiile legate de dreptul de returnare a produselor.”