Cutremurul din Turcia, prevestit cu câteva minute înainte | Ce s-a întâmplat cu păsările."Este atât de înfricoșător"

Multe videoclipuri sfâșietoare care arată catastrofa masivă cauzată de cutremurul din Turcia au devenit virale pe internet. Recent, un videoclip neobișnuit cu păsări zburând haotic a devenit imediat viral pe rețelele de socializare.

Pretinzând că videoclipul este din Turcia, acesta prezintă mai multe păsări care zboară speriate în toate direcțiile. Postarea susține că acest păsări au comportamentul respectiv, chiar înainte cu câteva minute de cutremurul devastator.

Oamenii au rămas uimiți de imaginile văzute și au început să lase diverse comentarii la postarea respectivă. "Este atât de înfricoșător că știau". "Putem învăța din asta. Observarea și interacțiunea cu păsările au fost întotdeauna ceva ce am urmărit. Ca migrarea lor și de ce și ce le urmează?". "Toate animalele și păsările pot simți orice calamitate naturală. Oamenii și-au pierdut acest simț", sunt doar câteva dintre comentariile adăugate la postarea de pe Twitter.

Un raport de la United States Geological Survey afirmă că cea mai veche relatare despre comportamentul ciudat al animalelor înainte de un cutremur mare datează din anul 373 î.Hr. în Grecia. Se pare că șobolanii, nevăstuicile și șerpii și-au părăsit casele cu multe zile înainte de cutremur.

Cutremurele generează vibrații de joasă frecvență care pot fi resimțite de unele animale, inclusiv de câini, potrivit indiatvnews.com.

?In Turkey, strange behavior was observed in birds just before the earthquake.?#Turkey #TurkeyEarthquake #Turkish pic.twitter.com/yPnQRaSCRq