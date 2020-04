Dan Antonescu, despre scandalurile violente din țără: "Nu și-ar fi permis să facă în afară ce au făcut aici"

Multe clanuri capabile de infracțiuni din cele mai grave, care au terorizat zone din Europa timp de ani de zile, au revenit în țara noastră. Autoritățile române s-au confruntat cu o serie de scandaluri violente chiar în prima zi de Paște.

Oamenii legii, care au intervenit în București, în Hunedoara, Ploiești, Ilfov, Săcele, Galați, au fost atacați cu pietre și bâte de scandalagiii care au refuzat să respecte măsurile de restricție impuse pe perioada stării de urgență.

"Să știți că ceea ce am văzut acum ne șochează, e normal să fie așa. Și discutați cu un om care la vremea evenimentelor din '89 era tot în MAI, tot polițist. Am trăit momentele Mineriadelor, nu mai vorbesc de perioada decembrie '89. În perioada aceea eu și colegii mei prindeam criminali, tâlhari, hoți, ne făceam datoria. Ceea ce se întâmplă acum e șocant pentru foarte multă lume. Atunci am vrut democrația, am vrut drepturi mai multe. Acum am pierdut și o parte din drepturile pe care le aveam în '89. E adevărat că pentru o perioadă scurtă de timp. Oamenii sunt șocați, dar cei de bună credință au înțeles ce se întâmplă, au acceptat că măsurile luate de Guvern sunt cele firești și s-au adaptat lor. Au învățat să stea în casă, au învățat să se comporte altfel decât până acum", a spus Dan Antonescu.

Consilierul șefului Poliției Române e de părere că cei care au provocat aceste scandaluri în România nu și-ar fi permis să aibă același comportament și față de autoritățile din afara țării.

"Eu am crezut că la Brașov avem de-a face cu o infracțiune de omor. M-am interesat special la Brașov să văd dacă acea persoană de la volan a scăpat cu viață. A scăpat, dar intenția a existat clar, de aceea avem de-a face și cu o infracțiune de tentativă de omor. Sunt conflicte latente în grupările acestea, în aceste comunități, care degenerează în anumite momente, în special pe fondul consumului de alcool în mod excesiv.

Ieri a fost un boom, a fost și la Ialomița și la Brașov și la Prahova și în București. Ei nu și-ar fi permis vreodată să facă în afară ce au făcut aici. Au considerat că acasă pot face orice. Ei bine, iată că nu mai pot face orice. Atunci când au venit forțele, au fost anihilați", a spus Dan Antonescu la Antena 3.

Dan Antonescu, despre scandalurile violente din țără: "Nu și-ar fi permis să facă în afară ce au făcut aici"