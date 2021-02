Dan Tudorache, despre deciziile scandaloase luate de Clotilde Armand: ''Nu mai investeşte în spitale, nu mai plăteşte facturile la curăţenie. Ăsta e rolul primarului, să fie gospodar”

Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, a vorbit la Antena 3 despre decizia de a tăia finanţarea a patru spitale importante din Bucureşti.

Este vorba despre Spitalul Clinic de Urgență București - Floreasca, Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” și Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice.

''Erau finanţate şi de Primărie. O cotă parte din banii pe care îi consumau în decursul unui an veneau şi de la Primăria Sectorului 1. Erau diverse investiiţii, era vorba de utilăţi, de asigurarea pazei celor patru spitale. Într-adevăr, a fost o decizie a Curţii de Conturi înainte ca eu să fiu primar. Decizia Curţii de Conturi a venit în primăvara anului 2016, pentru că era solicitarea administraţiei PNL de la acel moment, să renunţe la investirea în aceste patru spitale. Eu când am ajuns primar, în vara lui 2016, am avut o discuţie cu cei de la Curtea de Conturi şi am făcut o solicitare în acest sens, să pot investi sau să termin lucrările care au fost începute. Mă refer la lucrările de investiţii în cele patru spitale. Eu în fiecare an făceam această solicitare, să îmi permită să investesc în cele patru spitale. E adevărat, acesta era rolul primarului, să hotărască dacă doreşte să investească într-un obiectiv sau nu.

Dan Tudorache: ''Administraţia pe care eu am condus-o patru ani de zile a dorit să investească în cele patru spitale''

Toată lumea vede că în şedinţa de ieri nu se mai doreşte să se investească în cele patru spitale. Prin votul consilierilor USR şi PNL, acest proiect a trecut şi în consecinţă, Primăria Sectorului 1, nu mai poate investi şi nu mai poate asigura nici măcar paza la cele patru unităţi sanitare'', a spus fostul primar al Sectorului 1.

De asemenea, Dan Tudorache a vorbit şi despre scandalul gunoaielor din Sectorul 1.

Firma de salubrizare ameninţă că va suspenda ridicarea gunoiului, dacă nu se rezolvă datoria de peste 100 de milioane de lei. Primarul Clotilde Armand a declarat în şedinţa Consiliului Local că Primăria nu are bani să plătească facturile, cel puţin în ianuarie şi februarie.

Dan Tudorache, despre primarul Clotilde Armand: ”Nu mai investeşte în spitale, nu mai plăteşte facturile la curăţenie. Ăsta e rolul primarului, să fie gospodar''

''Nu pot să îmi dau seama de ce nu sunt bani. Adică, nu mai are bani pentru spitale, nu are bani pentru salubritate, dar atunci, pentru ce are bani? Adică, stau și mă gândesc, cum va face bugetul, pentru că, în perioada următoare, până în luna aprilie trebuie să vină cu bugetul în fața consilierilor locali. Nu îmi dau seama unde vor să ducă acei bani pe care Primăria îi are. Este cea mai bogată Primărie. Are 1 miliard de euro pe patru ani, deci ar avea undeva la 200-250 milioane euro pe an. Nu pot să îmi dau seama unde investeşte. Gândiţi-vă că luni începe şcoala. A retras toată paza din şcoli. Deci fără pază în şcoli, fără pază la spitale. Nu mai investeşte în spitale, nu mai plăteşte facturile la curăţenie. Ăsta e rolul primarului, să fie gospodar'', a spus Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, la Antena 3.

Citiţi şi: Gabriela Firea intervine în scandalul creat de Clotilde Armand: ''Nu are nicio scuză. Lasă fără bani spitalul pentru copii''