Gabriela Firea intervine în scandalul creat de Clotilde Armand: ''Nu are nicio scuză. Lasă fără bani spitalul pentru copii''

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand este acuzată că ar tăiat finanţarea pentru mai multe spitale, însă Clotilde Armand a venit cu precizari în acest sens.

''Multă lume este revoltată auzind știrea cum că eu am tăiat finanțarea de la 4 spitale din București. Fals, fals, fals!

Nu s-a tăiat nimic. În ședința de ieri s-au trecut 4 spitale din administrarea Sectorului 1 în administrarea Consiliului General al Municipiului București. Știți de ce? Pentru că există o decizie a Curții de Conturi care ne spune asta, a scris Clotilde Armand pe Facebook.

Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre decizia de tăia finanţarea a patru spitale importante din Bucureşti.

Este vorba despre Spitalul Clinic de Urgență București - Floreasca, Spitalul Clinic de Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” și Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice.

Gabriela Firea: ''Nu există nicio scuză şi nicio explicaţie''

''Nu poate exista nicio justificare, nicio explicaţie. Suntem în plină pandemie şi chiar dacă nu am fi fost în această situaţie, cu siguranţă, în momentul în care s-a luat această decizie acum aproape 20 de ani de a transfera administrarea de la Guvern prin Ministerul Sănătăţii la Autoritatea Locală şi anume Primăria Capitalei - 19 spitale şi Primăria Sectorului 1 - 4 spitale din București, s-a analizat situaţia în care practic, Ministerul Sănătăţi, de-a lungul timpului, nu a avur resursele necesare pentru a acoperi nevoile tututor celor peste 40 de unităţi spitaliceşti din Capitală. A funcţionat foarte bine această regulă. O spun din proprie experienţă, ca primar general. Cele 19 spitale administrate de Primăria Capitalei precum şi cele 4 în discuţie acum, administrate de Primăria Sectorului 1, au cunoscut o dezvoltare impresionantă. Dacă sunt comparate acum cu orice spital din Europa, cu siguranţă vor ieşi bine. Nu au fost achitate doar utilităţile sau facturile de întreţinere sau paza, ci s-au făcut şi foarte multe investiţii (...) E vorba şi de un spital de urgenţă pentru copii, Grigore Alexandrescu, Spitalul de Urgenţă Floreasca, Spitalul de Mari Arşi, Spitalul de Urgenţă de Oftalmologie. Nu există nicio scuză. Eu am aşteptat toată ziua, dar în zadar, ca preşedintele PNL, domnul Orban, preşedintele USR, domnul Barna, preşedintele PLUS, domnul Cioloş, să intervină şi să le spună românilor şi bucureştenilor, pentru că în aceste spitale vin bolnavi din întreaga ţara, că sănătatea nu este o prioritate, că aceste spitale rămân în aer. Am văzut şi declaraţia noului primar general general, din această, care şi el se derobează şi spune că dacă i se dă ceva să se administreze în continuare de către Primăria Capitalei, să i se dea şi banii. Păi, exact acest lucru nu doreşte doamna Clotilde Armand să dea şi anume banii. Nu se pot face investiţii în sănătate fără bani''.

Gabriela Firea: ''Decizia este monostruoasă. Doamna primar de la Sectotul 1 nu cunoaşte legislaţia''

Îmi pare rău, dar doamna primar de la Sectotul 1 nu cunoaşte legislaţia şi categoric nu cunoaşte nici administraţie în privinţa patrimoniului, însemnând clădiri şi terenuri de sub clădiri, precum şi curţi interioare. Toate unităţile medicale, precum şi celelalte obiective sunt în patrimoniul Municipiului Bucureşti (...)

Aceste spitale nu sunt hale de producţie, nu produc ceva ca să scoată bani de undeva şi să îi dea pentru consum. Au nevoie de finanţare care s-a stabilit de acum 20 de ani, să fie făcută prin Autoritatea Locală, în speţă Consiliul Local al Sectorului 1 (...)

Deşi consilierii locali ai PNL au votat această decizie monstruoasă luată de Primarul Sectorului 1 şi anume de a tăia finanţarea pentru spitalele care sunt pe raza teritorială a Sectorului 1, aşa cum s-a întâmplat timp de 20 de ani, spre benficiul locuitorilor din Sectorul 1, dar şi a celorlalţi bucureşteni şi români, dar cred că şi-au dat seama că lucrurile au mers mult prea departe'', a spus Gabriela Firea, prim-vicepreşedintele PSD.