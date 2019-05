Dăncilă, atac la adresa lui Iohannis: „ E exclus că aș putea avea o apropiere de Iohannis. Cu președintele nu s-a putut colabora”

Viorica Dăncilă a declarat în exclusivitate la Antena 3 că va merge la referendum, dar acest lucru nu indică sub nicio formă o apropiere de președintele României, Klaus Iohannis. „Este exclus”, a spus premierul.

„Prin tot ce am făcut și prin pozițiile publice pe care le-am avut, acest lucru nu poate fi luat în calcul. Cred că a fost un premier căruia președintele Iohannis să-i ceară de mai multe ori demisia. Cum să fie o apropiere? Hai să luăm un exemplu. Summit-ul de la Sibiu, unde premierul nu a fost invitat. Cred că nu e zi în care președintele Iohannis să nu spună un eșec al Guvernului. Nu cred că prin tot ceea ce am făcut am dat vreun motiv care să ducă la concluzia că m-aș apropia de președintele Iohannis.

Că am vrut o cooperare interinstituțională, normală cu toate instituțiile statului, acest lucru e de normalitate. Dar din păcate, cu președintele Iohannis nu s-a putut colabora. E exclus că aș putea avea o apropiere de Iohannis. Sunt atașată de acest partid, am pornit de la un simplu membru și am urcat toate treptele, am fost întotdeauna un om care a acționat conform deciziilor partidului. Atunci când ai o proprie opinie, ea trebuie ascultată de ceilalți și să luăm împreună cea mai bună decizie”, a afirmat Dăncilă.

Citiți și Viorica Dăncilă: „Am spus că merg la referendum. Dar eu sunt un om care respectă partidul”