Viorica Dăncilă: „Am spus că merg la referendum. Dar eu sunt un om care respectă partidul”

Foto: captură Antena 3

Premierul Dăncilă a explicat în exclusivitate la Antena 3 de ce a afirmat că va merge la referendum.

„Am spus că merg la referendum, dar nu am spus modul în care voi vota. Acest lucru îl vom stabili în interiorul partidului. Sunt un om care respectă partidul, linia partidului, iar modul în care voi vota va fi conform acestei linii. Niciodată nu am făcut note aparte de linia partidului. E foarte important să merg pe acest drum. Faptul că merg la referendum, faptul că Tăriceanu a spus că nu merge, eu o să respect linia PSD”, a spus Dăncilă.

Citiți și Premierul Dăncilă: Voi vota duminică la referendum

„Nu am spus că nu există o linie pentru că discutăm în partid. Acest lucru nu-l vom face public. Nu voi ieși public să spun cum voi vota la referendum. Votul e un vot secret”.

Viorica Dăncilă a spus că este exclusă o apropiere de președintele României, Klaus Iohannis.

„Prin tot ce am făcut și prin pozițiile publice pe care le-am avut, acest lucru nu poate fi luat în calcul. Cred că a fost un premier căruia președintele Iohannis să-i ceară de mai multe ori demisia. Cum să fie o apropiere? Hai să luăm un exemplu. Summit-ul de la Sibiu, unde premierul nu a fost invitat. Cred că nu e zi în care președintele Iohannis să nu spună un eșec al Guvernului. Nu cred că prin tot ceea ce am făcut am dat vreun motiv care să ducă la concluzia că m-aș apropia de președintele Iohannis. Că am vrut o cooperare interinstituțională, normală cu toate instituțiile statului, acest lucru e de normalitate. Dar din păcate, cu președintele Iohannis nu s-a putut colabora. E exclus că aș putea avea o apropiere de Iohannis. Sunt atașată de acest partid, am pornit de la un simplu membru și am urcat toate treptele, am fost întotdeauna un om care a acționat conform deciziilor partidului. Atunci când ai o proprie opinie, ea trebuie ascultată de ceilalți și să luăm împreună cea mai bună decizie”.

Premierul Dăncilă a afirmat că are o relație bună cu președintele PSD, Liviu Dragnea, și că nu există divergențe.

„Am văzut în spațiul public că apare ideea că am o divergență cu Liviu Dragnea. Am discutat cu Liviu Dragnea, ne-am consultat pe multe obiective, pe multe puncte din programul de guvernare, nu poate exista o divergență între președintele partidului și premier. Că de multe ori sunt situații în care sunt opinii diferite, aceste opinii se încadrează în spiritul democrației. Dar asta nu înseamnă o scindare în cadrul PSD. Am o bună relație cu Liviu Dragnea”.

Dăncilă a declarat faptul că nu are nicio rezervă legată de o posibilă candidatură a lui Liviu Dragnea la alegerile prezidențiale.

„Nu există o rezervă legată de o posibilă candidatură. Nu am avut o discuție legată de acest aspect. Am fost în teritoriu, astăzi m-am întors în București. Nu am avut o discuție legată de acest aspect. Nu am auzit dorința domnului Dragnea de a candida și atunci era normal să am o poziție rezervată până când președintele partidului își exprimă public această opinie”.