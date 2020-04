Dascălul infectat cu coronavirus din Târgu Frumos, care a mers cu molifta la enoriași, a murit

Bărbatul l-a însoțit pe 13 aprilie pe preotul localității pentru a spovedi şi împărtăşi bătrânii care nu puteau merge la biserică.

Dascălul avea și alte probleme de sănătate, iar starea lui s-a agravat în ultimele zile, au declarat surse medicale pentru Libertatea.

„Da, am aflat de la rudele lui că a murit astăzi la spital. Dar în rest nu am avut probleme, au fost 196 de oameni pe care i-a găsit ancheta epidemiologică că au intrat în contact cu ei, dar au ieșit toți din izolarea de la domiciliu de atunci că a trecut perioada. În afară de preot nu au mai fost cazuri, iar cu el am vorbit la spital și e în stare bună”, a declarat Ionel Vatamanu, primarul din Târgu Frumos.

Cât despre starea preotului Nichita Ichim, medicii spun că este internat în continuare, iar starea lui de sănătate este bună