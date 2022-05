David Saranga, la aniversarea Statului Israel: "Mulţumesc, România, pentru tot ce mi-aţi oferit!"

"Istoria poporului evreu începe cu mii de ani în urmă. Este povestea unui popor care nu a renunţat niciodată la dorinţa sa de a se reîntoarce acasă, în ţara strămoşilor noştri. (...) În toţi aceşti ani am străbătut un drum plin de provocări, dar mereu cu speranţa în rostul nostru. Am devenit o ţară a inovaţiei şi a progresului, 'the start-up nation', un lider global ale cărui descoperiri ştiinţifice şi inovaţii contribuie la o lume mai bună. În această seară celebrăm creativitatea şi perseverenţa poporului evreu", a afirmat şeful misiunii diplomatice, potrivit Agerpres.

Saranga a mai afirmat că acest concert demonstrează spiritul multicultural al poporului evreu.

"Prietenia dintre Israel şi România este consolidată (...). România este o ţară bogată, cu un capital uman extraordinar. Avem încredere că împreună putem construi un viitor luminos", a punctat Saranga.

Diplomatul a mărturisit că în câteva luni i se va încheia mandatul în România, care "are un loc special" în inima sa.

"Şi dacă nu am origini româneşti, mi-aţi deschis casa voastră (...), m-aţi aşezat la masă cu voi, m-aţi învăţat tradiţia voastră şi mi-aţi arătat încă odată că poporul român este un popor primitor şi mândru. Se spune că poţi lua pe cineva din România, dar nu se poate lua România din inima cuiva. Mulţumesc, România, pentru tot ce mi-aţi oferit!", a adăugat el.

Prezent la deschiderea evenimentului, premierul Nicolae Ciucă a vorbit despre "modelul de dezvoltare durabilă", dar şi de Israel.

"Statul Israel continuă să fie pentru România un partener foarte apropiat, cu un statut special în abordarea României în zona Orientului Mijlociu", a arătat premierul.

El s-a referit la măsurile luate la nivel guvernamental privind combaterea antisemitismului.

"România este un model regional ce şi-a consolidat profilul în ultimii ani prin numeroase măsuri, între care adoptarea unui cadru legislativ, promovarea educaţiei despre Holocaust, asumarea trecutului, comemorarea victimelor Holocaustului", a subliniat şeful Executivului.

Nicolae Ciucă a menţionat că "au fost parcurse etape importante din procesul de amenajare şi inaugurare a Muzeului Naţional de Istorie a Evreilor şi al Holocaustului din România, proiect care beneficiază şi de sprijinul prietenilor noştri israelieni".

"Traversăm o perioadă complexă şi dificilă, care relevă, printre altele, pericolele utilizării narativelor istorice care distorsionează Holocaustul şi încurajează revizionismul sau naţionalismul retrograd. Invazia ilegală, neprovocată şi nejustificată a Federaţiei Ruse în Ucraina a fost prezentată de către propaganda rusă drept denazificare, falsificând astfel istoria, pentru a justifica un atac la adresa păcii, democraţiei şi dreptului internaţional. România a condamnat în termeni duri agresiunea militară rusă din Ucraina şi a oferit încă de la începutul conflictului sprijinul său cetăţenilor ucraineni nevoiţi să-şi părăsească ţara", a punctat premierul.