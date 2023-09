Ginerele lui Emil Savin, denunțătorul lui Dumitru Buzatu, rupe tăcerea: ”Este sfâșietor pentru mine! Mi-a spus doar că îi pare rău pentru ce mi-a făcut!”

Deputatul Eduard Popică, ginerele denunțătorului lui Dumitru Buzatu, a făcut primele declarații despre baronul de Vaslui.

Cu părere de rău, Eduard Popică susține că Dumitru Buzatu i-a fost mereu ca un tată și regretă nespus ceea ce se întâmplă.

”Încă de la început nu am vrut să comentez și nu am vrut să fiu implicat în această nenorocire care s-a abătut asupra noastră, asupra mea personal, asupra familiei mele, și aici mă refer la soția și la copilul meu, dar și asupra organizației județene PSD Vaslui.

Însă aș vrea să vă relatez, de la bun început, că Dumitru Buzatu, pentru mine, este ca un al doilea tată. Sub ochii lui, de 20 de ani am crescut, m-am dezvoltat, și aș putea spune că am ajuns cine sunt.

Este un moment nu regretabil, ci sfâșietor pentru mine, ca persoană, și de aceea am ajuns și am acceptat să dau astfel de declarații, pentru că ultimele știri care au apărut cu privire la persoana mea efectiv m-au distrus”, a explicat Eduard Popică în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

”Nu am știut nicio secundă despre absolut nimic. Și în primul rând, din punct de vedere moral, consider că oricine ar fi avut habar despre o astfel de nenorocire, poate că nu i-ar fi spus domnului președinte, dar poate că i-ar fi dat de înțeles să se ferească.

Mai mult decât atât, din punct de vedere juridic, știți foarte bine că astfel de acte se fac între denunțător și organul de anchetă penală fără a avea și alte persoane implicate și care să știe despre aceste aspecte”, a mai spus Eduard Popică.

Deputatul a declarat că socrul său, Emil Savin, cel care l-a denunțat, de altfel, de Dumitru Buzatu, nu i-a spus nimic despre acest caz.

”Nu mi-a spus nimic, nu vorbesc cu el, mi-a spus doar că îi pare rău pentru ceea ce mi-a făcut”, a declarat el.

Eduard Popică a avut și un mesaj pentru baronul de Vaslui.

”Să fie tare acolo unde este și să îi dea Dumnezeu multă sănătate. Mai mult decât cariera politică, eu am pierdut un prieten și asta mă doare cel mai mult”, a concluzionat deputatul în exclusivitate la Antena 3 CNN.