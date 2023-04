Tone de deșeuri s-au adunat pe malul Dunării. Este pericol pentru circulația bacurilor!

Numeroase deșeuri s-au adunat pe malul Dunării și au format o insulă în dreptul punctului de trecere bac de la Galați.

Sursa foto: Trecere Bac Galati/ Facebook

Deșeurile s-au adunat pe malul gălățean al Dunării în urma viiturilor care au avut loc în ultimele săptămâni în amonte pe fluviu și pe afluenți. Numeroase bidoane din plastic, materiale textile și resturi vegetale au format o insulă în jurul pontonului pe care se face accesul la punctul de trecere bac.

"An de an, când crește Dunărea ne confruntăm cu această situație. Rezolvăm. Am făcut comandă la Ecosal. Ei au graifer cu un braț mai lung și încercăm să scoatem tot ce se poate din apă, le încărcăm într-un camion și le predăm la societatea de salubrizare. Din păcate, în Galați, la nicio instituția a statului nu există o navă specializată care să poate interveni pe apă în astfel de situații”, a declarat Cosmin Chelbaşu, reprezentantul companiei Navrom Bac Galaţi, potrivit Mediafax.

Resturile vegetale, unele de mari dimensiuni, afectează circulația bacurilor care leagă orașul Galați de județul Tulcea.

"Este pericol pentru circulația bacurilor. Deșeurile vegetale, trunchiurile de copaci, pot pătrunde între punțile bacurilor, se opresc în elice. Chiar am avut o situație. Sunt în apă și nu se văd, nu pot fi ocolite, atunci pot fi agățate la elice. Sperăm să rezolvăm problema cât mai repede", a precizat Cosmin Chelbaşu.

Garda de Mediu a constatat situația și a cerut curățarea de urgență a Dunării.