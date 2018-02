Detalii halucinante. Dovada executării unui om important din Guvern

foto: Agerpres

Alessandra Stoicescu a prezentat, vineri, la "100 de minute" dovada câ în România statul paralel execută oameni până pleacă din locul lor de muncă unde jenează sau unde dispariția lor servește unei cauze politice.

Este vorba despre cazul lui Valentin Rîciu, cunoscut drept "consilierul penal" al ministrului de interne, Carmen Dan.

Pe 16 ianuarie 2018, într-un imens scandal de presă, Valentin Rîciu își înainta demisia din Guvernul condus de Mihai Tudose. Procurorii deschiseseră nu mai puțin de trei dosare penale pe numele lui Valentin Rîciu.

Dosarele au fost clasate însă la doar o zi după ce Rîciu a demisionat, o informație care nu a mai avut răsunet în presă.

„Sunt polițist de 26 de ani, nu am avut niciodată niciun dosar penal. Nu am nicio pată în activitatea mea profesională. După patru luni de când am ajuns consilierul ministrului de Interne, am aflat din presă, că sunt anchetat în trei dosare penale. Eu nu cunoșteam despre ce e vorba și am hotărât să fac un pas în spate. Avocata pe care am angajat-o a făcut solicitări la Parchet să vedem ce calitate am. După aceste solicitări am primit clasările”, a explicat Valentin Rîciu, la Antena 3.