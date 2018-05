foto- Facebook

Deținătorul mărcii ”Arsenie Boca”, Daniel Gheorghe, face dezvăluiri incredibile la emisiunea „Voi cu Voicu” de la Antena 3.

„Nu am cumpărat marca, se dă gratuit. Trebuie precizat că notorietatea lui Arsenie Boca a venit în urma unui proces de comercializare. Nu are nicio legătură marca notorie cu marca comercială. Marca industrială are legătură doar cu latura economică a obiectului”, a spus Daniel Gheorghe.

„Este moral fiindcă eu nu vreau să fac bani din asta, ci vreau doar să legalizez totul fiindcă Biserica și mănăstirile se folosesc să facă bani de pe urma unui om care nu este canonizat. Se fură statul român de niște bani”, a adăugat el.