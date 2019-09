Deținut evadat de la un punct de lucru din comuna Pantelimon. A fost prins în București

Un deţinut în vârstă de 35 de ani, condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, a fugit luni de la un punct de lucru aflat pe raza comunei Pantelimon, pentru prinderea lui fiind dispuse măsuri specifice, informează Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).



Potrivit ANP, luni, în jurul orei 14,30, s-a constatat că deţinutul Marius Mario Gruia, în vârstă de 35 de ani, condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate de 1 an, 6 luni, 20 de zile de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, clasificat în regim deschis, a părăsit un punct de lucru aflat pe raza comunei Pantelimon.



În vederea capturării deţinutului au fost dispuse măsuri specifice: sesizarea Secţiei 19 Poliţie şi a Poliţiei Oraşului Pantelimon, alarmarea personalului, trimiterea de echipe de căutare formate din personalul unităţii, precum şi cooperarea cu Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, precizează ANP.



''Părăsirea fără autorizare a punctului de lucru aflat în exteriorul locului de deţinere este asimilată infracţiunii de evadare şi se pedepseşte conform prevederilor articolului 285 din Codul penal, cu închisoare de la şase luni la trei ani'', arată sursa citată.



La momentul părăsirii punctului de lucru, deţinutul era îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare gri închis, bluză de culoare bleumarin, tricou alb.



"Pentru orice informaţie cu privire la persoana în cauză apelaţi numărul unic de urgenţă 112 sau Penitenciarul Bucureşti-Rahova, la numărul de telefon: 021/4200810", transmite ANP.