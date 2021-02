Diana Şoşoacă afirmă că a primit amenințări extrem de grave. "Depăşeşte mafia siciliană"

„Băi George, mă uitam că nu mai ai atâtea distribuiri. Apropo, dragii mei, în spatele AUR se află o echipa de IT-işti puternică, care face tot ceea ce trebuie să facă pe internet. Ca să ştiţi de unde vine puterea. Păcat că am aflat prea târziu. Am crezut că toţi oamenii ăia de acolo sunt naţionalişti. L-am văzut pe George, care părea un om ok.

Dacă eşti ok, dă pe faţă cine te şantajează. George, eşti obligat faţă de tot acest popor. Ţi-am zis foarte clar, dacă AUR se destramă, va fi ultima şansă a poporului român să răzbească împotriva acestei mafii care depăşeşte mafia siciliană. Asta am descoperit eu la Comisia de Abuzuri“, a spus Diana Şoşoacă.

Senatoarea susține că a fost amenințată cu dosare pe numele fiului său și spune că dacă aceste lucruri se vor materializa va veni cu dezvăluiri mai importante despre AUR.

„Ca să mă poată termina pe mine vor să îi însceneze băiatului meu o chestie care să îl tragă într-un dosar penal. Mi s-a spus 'în momentul asta deja se lucrează la înscenarea unui dosar copilului tău pentru droguri, femei, băutură'. Un fir de păr dacă este atins din capul copiilor mei, dau şi mai mult din ce am.

Nu vă jucaţi! Pentru fiecare pas nenorocit pe care l-aţi făcut va trebui să plătiţi. Ştiu ce vreţi să-i faceţi băiatului meu. Ştiu ce vreţi să-mi faceţi mie. Şi ştiu ce vreţi să-i faceţi poporului român. Nu va jucaţi cu focul! Ştiu că nu vă doriţi avocaţi buni în Parlament. Pe unii îi ţineţi în lesă, deşi sunt avocaţi excepţionali”, a transmis Diana Şoşoacă.

AUR: "O revocăm din toate funcţiile în Parlament"

Liderii grupului parlamentar senatorial AUR, au anunţat luni, în plen, excluderea din partid a senatoarei Diana Şoşoacă şi revocarea acesteia din funcţia de preşedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor şi din cea de membru al Comisiei juridice.

Liderii AUR şi-au retras susţinerea politică şi au cerut excluderea Dianei Şoşoacă din toate funcţiile deţinute pe seama grupului parlamentar AUR:

"Doamna Şoşoacă nu cunoaşte procedurile din partidul în care a fost primită cu braţele deschise şi pe listele căruia a devenit senatoare, cu ajutorul căruia a devenit parlamentar, aşa cum nu cunoaşte nici procedurile parlamentare.

Noi am îndeplinit toate procedurile statutare pentru excluderea domniei sale şi, în consecinţă, am comunicat dinspre partid către grupul parlamentar AUR noua situaţie a doamnei care este în afara partidului şi fără sprijinul politic al partidului".

Grupul parlamentar AUR a comunicat către Biroul Permanent ceea ce este evident că o revocăm din toate funcţiile deţinute pe seama grupului parlemantar AUR", au spus reprezentanţii partidului.

Locul de preşedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor va fi luat de Rodica Boancă, iar cel de membru al Comisiei juridice de Dorin Cristian Mate.

Diana Şoşoacă: "Până la acest moment, nu am fost notificată niciodată cu privire la excluderea mea"

"Toţi juriştii din această sală şi toţi parlamentarii ştiu că există o procedură. În primul rând, trebuia să fiu notificată cu privire la eventuala excludere a mea, unde ar fi trebuit să mă prezint la Partidul AUR pentru a-mi susţine un punct de vedere.

Până la acest moment, nu am fost notificată niciodată cu privire la excluderea mea, drept pentru care solicit AUR să depună la BP actele care demonstrează excluderea mea. Înţeleg că singurul avocat pe care l-au avut am fost eu, de asemenea, înţeleg şi lipsa de pregătire juridică pe care o au. Trebuia să fiu notificată în acest sens", a spus Diana Şoşoacă.

