Diana Şoşoacă, ameninţată cu moartea. Legătura pe care o face senatoarea cu asasinatul de la Arad

Diana Șoșoacă a declarat că primeşte multe amenințări și a adăugat că a trecut de câteva ori pe lângă moarte în ultimul an. Aceasta spune că doar Dumnezeu a fost cel care a scăpat-o

„În ultimul timp, mesajele sunt: voi vei şi îţi voi tăia şi ţie şi soţului tău gâtul. O să te omor şi pe tine, şi pe copiii tăi. Ca şi avocat, am întâlnit cazuri ale unor sceleraţi care şi-au pus în practică ameninţările. Am înteţeles că au existat emisiuni la tv în care s-a făcut o paralelă cu cazul asasinatului de la Arad şi s-a atras atenţia că este un avertisment şi pentru mie.

Am trecut pe lângă moarte de câteva ori în ultimul an. Poate doar Dumnezeu a fost cel care m-a scăpat. Mi s-a intrat în casă”, a spus senatorul la emisiunea lui Mădălin Ionescu.

Românii știu încă puține detalii despre contoversata senatoare Diana Șoșoacă. Într-un interviu realizat de Dan Bittman, Diana Şoşoacă a povestit ce sporturi a făcut și cum își creștea imunitatea și rezistența organismului iarna.

Diana Șoșoacă, detalii neștiute despre viața sa

Diana Şoşoacă a fost invitata lui Dan Bittman într-o discuţie de trei ore pe care solistul de la Holograf o va publica în format video, în trei părţi, joi, vineri şi sâmbătă.

În plus, senatoarea era foarte pasionată de citit și, deși mama sa nu-i înțelegea pe deplin această dorință, a găsit un aliat în bunicul său.

"Tata avea urmatorul tratament: dimineata la ora 6:30 ma trezea, mancarea era oua crude cu lapte de capra dupa care ne duceam la rau si trebuia sa am doua ore de inot in apa aceea.

Iarna era si mai rau. Tata intotdeauna se ingropa in zapada. Isi cronometra cat de mult poate rezista si asta a facut si cu mine de cateva ori. Eu m-am calit si mi-a prins foarte bine.

A facut si foarte mult sport la viata mea. Atletism fond, 5.000. Am rezistență. Am facut si balet si gimnastica. Eram tipul de copil care noaptea citea enorm de mult. Mama imi inchidea lumina. Bunicul mi-a dat o lanterna. Ia lanterna asta si citeste dupa ce iti inchidea fiica-mea lumina", a declarat Diana Şoşoacă, într-un interviu maraton cu Dan Bittman, potrivit EVZ.

