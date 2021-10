Directorul Termoenergetica, despre copilul ars din Capitală: ”Se pot întâmpla nenorociri și mai mari! Pot cădea tramvaie!”

Întrebat ce ar face în situația în care copilul său ar fi pus într-o situație asemănătoare, Claudiu Crețu a evitat să dea declarații. Însă a ținut să sublinieze că se pot întâmpla nenorociri și mai mari în Capitală, în orice moment.

”Nu aș vrea să fiu în pielea unui părinte care pățește așa ceva. Este o situație regretabilă, din păcate. Mi-am exprimat regretul, îmi pare rău, facem tot ce putem ca să ținem acest sistem în funcțiune și atragem atenția cu privire la situația gravă în care este acest sistem de foarte mulți ani.

Se pot întâmpla, din păcate, tragedii mult mai mari și mult mai grave! Și aici vorbim de lipsa de finanțare a acestui sistem.

Din păcate, se poate întâmpla orice fel de nenorocire în București, oricând. Sunt două mii de tone de apă fierbinte care curg în fiecare oră. Pot fi locuri în care să se creeze caverne în care să cadă mașini. Pot cădea tramvaie!”, a declarat Claudiu Crețu, director Termoenergetica.

Copil căzut într-o groapă a RADET, în Sectorul 1. A ajuns la spital cu arsuri de gradul 3

Un copil de 9 ani a căzut într-o groapă a RADET, în Sectorul 1 al Capitalei. Apa avea 95 de grade celsius, iar copilul a ajuns la spital cu arsuri de gradul 3.

Copilul a căzut într-o groapă săpată pentru o conductă de apă caldă, după ce s-a jucat lângă bloc, alături de alți copii.

Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București - Secția 5 Poliție a fost sesizată că un copil a căzut într-o groapă săpată pentru a permite accesul la o conductă de apă caldă.

Copilul de 9 ani a fost transportat la Spitalul ”Grigore Alexandrescu” cu arsuri de gradul 3.

Timp de trei săptămâni, oamenii din Sectorul 1 al Capitalei au făcut sesizări peste sesizări, după ce s-a produs o avarie la o conductă cu apă fierbinte s-a spart.

Pe o suprafață de 10-15 metri, între blocuri, s-a format o mlaștină cu apă clocotită, care prezenta un real pericol pentru locuitorii din acea zonă.

Zona a fost împrejmuită cu un gard de către reprezentanți ai RADET, abia după ce s-a produs tragedia cu copilul de 9 ani, iar apa fierbinte a fost oprită.

”Sesizările au fost făcute și în scris, există și sesizări înregistrate pe site-ul RADET. Noi nu am știut cât de fierbinte e apa, doar am anunțat că este aici un loc în care iese la suprafață apă fierbinte și am ferit copiii să nu se joace acolo, neștiind despre ce este vorba, dar nu a venit nimeni, nu a fost împrejmuit până acum”, a declarat pentru Antena 3 Mihai Eremia, tatăl copilului.

Explicația Termoenergetica

Reprezentanții Termoenergetica susțin că resursele companiei sunt limitate și avertizează că din cauza stării de degradare a conductelor, în Capitală există multe zone cu probleme.

„Compania Termoenergetica depune toate eforturile ca astfel de evenimente nedorite să nu mai aibă loc. Din cauza stării de degradare a conductelor, în Capitală există multe zone cu probleme similare. Vă precizăm faptul că angajații Companiei Termoenergetica intervin zilnic pentru remedierea avariilor, însă resursele companiei sunt limitate și nu pot acoperi toate problemele cu care ne confruntăm. Menționăm că pierderile din conducte sunt la un nivel de aproximativ 2000 de tone de apă fierbinte pe oră și din această cauză pot fi locuri similare și în alte zone din București”, anunță reprezentanții Termoenergetica, potrivit Mediafax.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal