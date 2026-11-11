Directorul tehnic de la Cernavodă nu va fi dat afară după incidentul care a dus la oprirea reactorului 1: “Își va găsi locul în echipă“

1 minut de citit Publicat la 17:30 11 Noi 2026 Modificat la 17:49 11 Noi 2026

Centrala nucleară de la Cernavodă. Sursa foto: Agerpres

Directorul tehnic al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, înlocuit din funcție în urma deconectării Unității 1 de la Sistemul Energetic Național, își va găsi locul în echipa Nuclearelectrica în perioada următoare. Anunțul a fost făcut, miercuri, de directorul general al Nuclearelectrica, Mihai Laurențiu Gioară, la finalul reuniunii Comandamentului Energetic.

"Având în vedere reziliența echipamentelor din ultimul timp, am considerat să facem o evaluare a activității dânsului. Va exista un raport de cauzalitate adecvat. De asemenea, el fiind un specialist în domeniu, își va găsi locul în echipa Nuclearelectrica în perioada următoare.

Dar în acest moment, pentru recalibrarea la nivel de excelență a mentenanței și a echipamentelor în perioada următoare și a răspunsului la astfel de probleme, o să urmeze să preia această activitate o altă persoană", a precizat directorul general, după ce a fost chestionat în legătură cu acest subiect.

Șeful Nuclearelectrica: Nu am dat omul afară

"Nu am dat omul afară. Există un raport intern despre care nu vă pot spune acum, în acest cadru, și o să analizăm și revenim cu informații. (...) Este vorba despre respectarea și urmărirea planurilor de mentenanță asupra echipamentelor critice. Respectarea planurilor de mentenanță e mai mult decât o procedură.

Anumite echipamente prevăd verificări la un anumit interval de timp (...) mai ales în astfel de momente critice de pornire ale centralei. Analiza este în curs", a detaliat Gioară.

Potrivit acestuia, la Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă "a fost o defecțiune a unui echipament".

Reactorul 1 a fost oprit la trei zile de la repornire

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată și Unitatea 2. Cele două unități ale Centralei de la Cernavodă asigurau aproximativ 20% din energie în Sistemul Energetic Național, SEN.

Vineri, 6 noiembrie, Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă a fost resincronizată la SEN, dar a fost deconectată luni seara din cauza unei defecțiuni apărute în partea clasică a reactorului, fără niciun impact asupra securității nucleare, după cum a anunțat Nuclearelectrica.

"Vor fi luate măsuri la nivelul managementului tehnic al centralei ce are în responsabilitate asigurarea disponibilității echipamentelor necesare operării Unității 1 CNE Cernavodă. Astfel, începând cu data 01.12.2026, Directorul tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit. Cauza de profunzime va face subiectul unui raport ulterior", a anunțat la momentul respectiv Nuclearelectrica într-o informare semnată de directorul general, Mihai Laurențiu Gioară.