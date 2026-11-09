Nuclearelectrica anunță că l-a dat afară pe Directorul Tehnic de la Cernavodă, după ce Unitatea 1 s-a stricat

1 minut de citit Publicat la 20:29 09 Noi 2026 Modificat la 20:29 09 Noi 2026

Centrala Nucleară Cernavodă. Foto: Hepta

După ce Reactorul 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă s-a stricat, directorul Nuclearelectrica a anunțat, în mod oficial, că Directorul Tehnic va fi schimbat de la 1 decembrie. Mihai Gioară a subliniat că se va întocmi și un raport pentru a stabili exact ce s-a întâmplat și cine e de vină.

„SN Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național în seara zilei de 9 noiembrie 2026.

Cauza deconectării Unității 1 a CNE Cernavodă este o defecțiune în partea clasică a reactorului Unității 1, fără niciun impact asupra securității nucleare, operațiunea fiind realizată în strictă conformitate cu procedurile de operare. Specialiștii CNE Cernavodă lucrează în mod continuu la remedierea situației și la repornirea Unității 1 cu prioritate”, a transmis Gioară.

Astfel, Directorul Tehnic al Unității va fi înlocui la începutul lunii decembrie.

„În acest context, vor fi luate măsuri la nivelul managementului tehnic al centralei, care are în responsabilitate asigurarea disponibilității echipamentelor necesare operării Unității 1 a CNE Cernavodă. Astfel, începând cu data de 1 decembrie 2026, directorul tehnic al CNE Cernavodă va fi înlocuit. Cauza de profunzime va face obiectul unui raport ulterior.

Efectuarea lucrărilor de remediere se realizează în conformitate cu procedurile aplicabile ale CNE Cernavodă, fără impact asupra securității nucleare, personalului și mediului înconjurător.

De asemenea, specialiștii CNE Cernavodă realizează simultan lucrări de pornire a Unităților 1 și 2, în vederea reconectării acestora la SEN în cel mai scurt timp”, se mai arată în comunicatul publicat pe Bursa de Valori București (BVB).

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă s-a deconectat de la Sistemul Energetic Național luni seară, potrivit datelor Transelectrica. Unitatea a fost oprită neprogramat luni, la ora 17:57, după apariția unei defecțiuni la sistemul turbinei, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Mai exact, nu a mai putut fi menținut vidul necesar funcționării condensatorului turbinei, deoarece ambele ejectoare ale sistemului sunt defecte.