Distanţa maximă de la care pistolul radar poate intercepta şoferii vitezomani. Poliţistul Kovacs Valer: "Poate să vă ia şi din spate!"

Poliţia Română are în dotare peste o sută de pistoale radar Tru Cam, care îi pot intercepta pe şoferii vitezomani în baza unei tehnologii complexe şi nu numai din faţă, ci şi din spate.

Sursa foto: Poliţia Română

Fiecare pistol radar aflat în dotarea poliţiştilor români a costat aproximativ 13.000 de euro şi foloseşte o tehnologie performană care permite măsurarea vitezei de deplasare într-un timp record de numai 0,33 secunde din momentul în care poliţistul apasă trăgaciul. Concret, asta înseamnă că niciun şofer nu va putea să frâneze la timp şi să reducă astfel viteza de deplasare şi implicit viteza înregistrată de radar.

Mai mult, pistolul radar Tru Cam este echipat cu un senzor anti-bruiere şi măsoară inclusiv distanţa dintre maşini.

Totuşi, aparatul folosit de poliţişti pentru a-i intercepta pe şoferii vitezomani are limitele sale. Pistolul Tru Cam nu poate înregistra viteze mai mari de peste 320 de km/h şi chiar dacă poate stabili viteza de deplasare a unei maşini din faţă sau chiar din spate, nu poate face acest lucru atunci când aparatul este în mişcare. Drept urmare, poliţistul care îl foloseşte este nevoit să nu îl mişte din poziţie.

Mai mult, există şi o distanţă maximă de la care pistolul radar îi poate intercepta pe vitezomani. Kovacs Valer, poliţistul din Timiş urmărit de sute de mii de oameni pe reţelele sociale, a explicat la Digi FM cum funcţionează pistolul radar Tru Cam.

"Pistolul vede până la 1,2 kilometri şi are o performanţă fantastic de bună. Dacă poliţistul care îl utilizează nu are probleme de vedere sau nu îi tremură mâna, până la 1,2 kilometri vă poate intercepta. De asta am recomandat tuturor să nu vă achiziţionaţi tot felul de staţii de emisie-recepţie ca să transmiteţi unde e radarul. De multe ori e anunţat unde e radarul pe panourile de pe autostradă, dar şoferii nu se uită la anunţurile respective. Gândiţi-vă că cel cu 270 (n.r. 270 de km/h) pe care l-am interceptat avea un panou cu 5-10 kilometri mai în spate şi nu a dat atenţie, dar la 270 de km/h nici nu putea să vadă panoul. Şi încă ceva. Aparatul radar poate să vă ia şi din spate. După ce treceţi de mine se poate întâmpla. Şi de multe ori nici nu ştiţi de ce vă opreşte colegul şi aveţi dubii", a declarat Valer Kovacs, poliţistul din Timiş urmărit de sute de mii de oameni pe reţelele sociale, la Digi FM.

Limitele de viteză pe şoselele din România şi sancţiunile din Codul Rutier

Limitele de viteză pe şoselele din România sunt stabilite în funcţie de tipul drumului, însă pot exista şi excepţii în funcţie de intensitatea circulaţiei, astfel că, cel mai indicat pentru şoferi ar fi să fie atenţi la indicatoarele de viteză montate pe şosele şi să respecte limita de viteză impusă pe sectorul respectiv pentru a nu fi surprinşi de poliţişti şi amendaţi.

Astfel, viteza maximă admisă în interiorul localităţilor din România este de 50 de km/h, în timp ce viteza maximă admisă în afara localităţilor este de 130 de km/h pe autostrăzi, 120 de km/h pe drumurile expres, 100 de km/h pe drumurile naţionale europene şi 90 de km/h pe celelalte categorii de drumuri.

În cazul amenzilor, şoferii români trebuie să ştie că valoarea unui punct de amendă a crescut de la 1 ianuarie 2024 la 165 de lei, faţă de 145 de lei cât a fost în ultimii şase ani, perioadă în care punctul de amendă a fost îngheţat, chiar dacă reprezenta 10% din valoarea salariului minim brut pe ţară, iar acesta a crescut de mai multe ori.

În cazul depăşirii limitei de viteză cu 10-20 de km/h, contravenţia este sancţionată cu două sau trei puncte de amendă (330 - 495 de lei), la care se adaugă şi două puncte de penalizare.

În cazul depăşirii limitei de viteză cu 21-30 de km/h, sancţiunea este de 4-5 puncte de amendă (660 - 825 de lei), plus trei puncte de penalizare.

Pentru depăşirea limitei de viteză cu 31-40 de km/h, contravenţia este sancţionată cu 6-8 puncte de amendă (990 - 1320 de lei), la care se adaugă patru puncte de penalizare.

În cazul depăşirii limitei de viteză cu 41-50 de km/h, sancţiunea aplicată este cuprinsă între 9 şi 20 de puncte de amendă (1485 - 3300 de lei), la care se adaugă şase puncte de penalizare.

Pentru depăşirea limitei de viteză cu mai mult de 50 de km/h, sanţiunea este cuprinsă tot între 9 şi 20 de puncte de amendă (1485 - 3300 de lei), iar permisul de conducere este suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.