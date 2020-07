Documentarele care schimbă percepția străinilor. Campania care a crescut notorietatea României

Realizatorul seriei Wild Carpathia a reuşit încă o performanţă incredibilă: după difuzarea imaginilor spectaculoase surprinse în ţara noastră pe postul BBC, care are o audienţă de 465 de milioane de telespectatori, a crescut dorinţa de vizitare a României cu 91 de procente, într-un viitor apropiat, pentru turiştii din Europa, America de Nord şi Orientul Mijlociu.

Astfel, în plină pandemie, BBC World News a difuzat patru filme de promovare a României de 34 de ori, rezultatele fiind peste aşteptări.

BBC, cel mai mare canal, cu cea mai mare audiență

”Nu. Cred că cel mai important lucru pentru noi este faptul că a fost foarte mult cinism și foarte mult scepticism în privința acestei campanii în momentul în care am început. Au fost organizații care au spus că nu e momentul potrivit, dar noi am spus că mergem mai departe cu această campanie. Am ales BBC pentru că vorbim de audiență de 465 de milioane de oameni în toată lumea. Procentul e dublu, vorbim de mai multe continente. E cel mai mare canal, cu cea mai mare audiență.”, a spus Ottley.

Întregul interviu, în materialul video de mai jos: