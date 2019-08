Documentul oficial care o pune la zid pe Ana Birchall. Ministrul Justiției ar fi transmis condoleanțe familiei Alexandrei bazându-se pe rezultatele preliminare

Răzvan Dumitrescu a prezentat la „Subiectiv” documentul oficial care o pune la zid pe Ana Birchall.

Ministrul Justiției i-a dat telefon familiei Alexandrei Măceșanu pe data de 4 august pentru a-i transmite condoleanțe fiindcă ADN-ul găsit aparținea adolescentei.

A doua zi, fiind criticată pentru gestul său, având în vedere că nu existau date oficiale referitoare la decesul adolescentei de 15 ani, Ana Birchall a declarat că „a fost un gest moral firesc. A fost o promisiune făcută mamei Alexandrei, pe care eu am respectat-o”.

„E prima mea declarație, s-a spus în spațiul public și vă spun că din punct de vedere legal, s-a respectat legea. Nu există niciun fel de eroare de procedură. A fost și confirmat de un comunicat al DIICOT. Din punct de vedere moral, a fost un gest moral, firesc. Ce nu știe multă lume e că în toată această perioadă eu am păstrat o relație strânsă cu familia, cu Alex Cumpănașu. În acea seară, eu am vorbit cu mama Alexandrei, căreia i-am promis că indiferent de rezultat, de oră, de moment, îi voi da telefon, să nu afle de la televizor. A fost o promisiune pe care am respectat-o. A fost cel mai greu telefon pe care l-am dat. Eu nu am făcut public acest lucru și nu aș fi vorbit niciodată dacă nu ar fi existat atâtea comentarii față de un gest uman. Discuțiile mele au fost ca de la mamă la mamă, de la părinte la părinte, a fost pentru a-i proteja pe părinți, să nu afle astfel de informații din presă. Eu cred că a fost o obligație morală, umană. E important ca și în astfel de situații să fim oameni”, spunea Ana Birchall la acea vreme.

Corpul de control al ministrului Sănătății a mers la INML și a întocmit un raport. În raport, INML detaliază punct cu punct momentul în care au venit probele, când au început analizele, când au fost trimise la Parchet. Rezultatele erau preliminare și suplimentul de expertiză a ajuns la Parchetul care îl cerea abia pe 12 august.

„Ca urmare a solicitării Unității de Parchet, probele primite spre analiză au fost înaintate către structurile de specialitate din cadrul INML pentru efectuarea unor analize suplimentare. De asemenea, precizăm că, pentru cazul Alexandrei Măceșanu, Unitatea de Parchet competentă a solicitat un supliment de expertiză în data de 08.08.2019. Răspunsul INML a fost transmis în data de 12.082019”, se arată în raport.