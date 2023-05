Doi foşti membri din Consiliul de Supraveghere al Transelectrica solicită compensaţii de 2,2 milioane de lei

Compania naţională de transport de energie electrică Transelectrica (simbol bursier TEL) a informat piaţa de capital cu privire la cererile înregistrate la Centrul de Arbitraj de la Viena de către doi foşti membri ai Consiliul de Supraveghere din cadrul societăţii.

Sursa foto: Profimedia Images

Mai exact, doi foşti membri din Consiliul de Supraveghere al Transelectrica, cărora le-au fost retrase mandatele, cer compensaţii de 2,2 mil lei, anunță Ziarul Financiar.

„Mircea Cristian Staicu (RO) VS. Transelectrica S.A. (RO). Prin intermediul acestei cereri de arbitraj, domnul Mircea Cristian Staicu a solicitat obligarea CNTEE «Transelectrica» S.A, la plata sumei totale de 1.140.634,51 lei; Mihaela Popescu (RO) VS. Transelectrica S.A. (RO). Prin intermediul cererii de arbitraj ante-menţionate doamna Mihaela Popescu a solicitat obligarea CNTEE «Transelectrica» S.A la plata sumei totale de 1.140.634,51 lei”, potrivit unui raport de la Bursa de Valori Bucureşti, potrivit Ziarul Financiar, citat de Mediafax.

Transelectrica a avut un profit net de 80 de milioane de lei în T1/2023, de zece ori mai mare faţă de rezultatul din T1/2022, şi venituri operaţionale de 1,1 miliarde de lei, în coborâre cu 10% de la an la an. Compania este evaluată la circa 1,9 miliarde de lei, în contextul în care acţiunile TEL se tranzacţionează în creştere cu 36,5% în ultimul an, pe un rulaj de 61,5 milioane de lei.

„Pretenţiile formulate faţă de Companie reprezintă compensaţii în baza contractelor de mandat încheiate în aplicarea Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr. 9/28.09.2021, precum şi accesorii”, mai reiese din raport.