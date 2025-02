Doi ruși suspectați de spionaj sub acoperirea Lukoil au fost expulzați din România. Unul a fost întors de pe Otopeni sâmbătă

Scandal uriaş de spionaj rusesc în România. Autorităţile au interzis doi cetăţeni ruşi care ar fi avut misiunea de a spiona România sub acoperirea unor locuri de muncă la Lukoil. Sursa foto: Getty Images

Scandal uriaş de spionaj rusesc în România. Autorităţile au interzis doi cetăţeni ruşi care ar fi avut misiunea de a spiona România sub acoperirea unor locuri de muncă la Lukoil. Cei doi au venit în România la începutul lunii februarie, iar unul dintre ei a fost întors de pe Aeroportul Otopeni.

Autoritățile au suspiciuni în legătură cu activități de spionaj sub umbrela unei companii la care lucrau. Este vorba despre un colonel în rezervă și despre un alt bărbat care venise în România de mai multe ori, scrie Newsweek.

Sâmbătă, primul a fost întors de pe Otopeni, cu obligația de a se întoarce la Moscova. Și-a luat bilet cu escală în Istanbul.

Suspiciunile la adresa lor au fost că urmau să informeze Rusia cu privire la informații sensibile despre România.

Surse susțin că s-a luat măsura nepermiterii intrării în România și față de un individ care mai fusese la începutul lunii februarie în România, care venise în țară cu scuza că desfășoară afaceri aici, dar erau suspiciuni că, de fapt, activitățile reale erau de spionaj.

Cei doi bărbați au mai avut astfel de intenții și în Republica Moldova, unde autoritățile au luat și ele măsuri contra lor.

Unul dintre bărbați, K.S., e pensionar militar. Are gradul de colonel în rezervă al GRU, serviciul special de informații al Forțelor Armate ale Federației Ruse, scrie Newsweek. Odată ieșit la pensie, el a fost cooptat în structura de securitate a Lukoil, a doua cea mai mare companie rusească din domeniul energiei, după Gazprom. Compania e fondată de miliardarul Vagit Alekperov, un apropiat al regimului Putin, supus sancțiunilor internaționale. Structura în care activează Shliakhov este cunoscută sub denumirea de Departamentul de Securitate al Lukoil și este încadrată cu numeroși spioni. Aceștia operează sub controlul FSB, principalul serviciu secret rusesc, moștenitor al fostului KGB, scrie Newsweek.

Al doilea, S.M., a fost și el ofițer GRU, iar în prezent este adjunctul lui Pyatiletov în cadrul Departamentului de Securitate al Lukoil, potrivit sursei citate.