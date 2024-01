Informații noi din dosarul vaccinurilor. Pe masa procurorilor au ajuns și înregistrările din Guvern | Vlad Voiculescu: ”Am spus de vreo doi ani”

Noi date din dosarul de un miliard de euro privind dozele de vaccin cumpărate în perioada pandemiei. Mai multe documente au fost cerute de procurori, iar multe dintre ele au ajuns de la Ministerul Sănătății, și, de asemenea, și de la UNIFARM în legătură cu vaccinurile, precum și cu echipamentele medicale.

Pe masa procurorilor au ajuns și înregistrările din Guvern, în ședințele în care s-a tot discutat despre contracte, dar și câte doze să cumpere statul român.

Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sănătății, spune în continuare că nu a existat nicio semnătura și nicio decizie din partea lui privind achiziția de vaccinuri.

”În ultimele șase săptămâni nu s-a întâmplat nimic, din câte știu eu. Probabil că sunt solicitate alte documente. Din punctul meu de vedere, m-aș bucura ca lucrurile să meargă cât mai repede și să putem să lămurim. Am spus-o public zilele trecute, dacă ceea ce am văzut eu în dosar, asta fiind singura noutate din punctul meu de vedere că am avut acces la dosar, dacă dosarul ar fi public, atunci lucrurile ar fi 100% clare și implicarea diverselor persoane ar fi de asemenea foarte clar.

Printre altele, ar fi foarte clar că niciun contract nu a fost decis de către mine sau de către Ministerul Sănătății în perioada în care am fost eu acolo, decembrie 2020- aprilie 2021, deci, repet, nu există semnătura mea și nici decizia mea de niciun fel de achiziție de vaccinuri”, a declarat Vlad Voiculescu, în direct, la Antena 3 CNN

Pe masa procurorilor au ajuns câteva întregistrări din ședințele care au avut loc la Guvern, în timpul pandemiei. Vlad Voiculescu, în martie 2021 au ajuns primele documente despre achiziția de vaccinuri din februarie au ajuns la Ministerul Sănătății în luna martie a acelui an.

”Am spus, de asemenea, de vreo doi ani jumătate ani încoace, că ar fi foarte bine dacă stenogramele din ședințele de Guvern ar fi publicate și vă rog cu această ocazie, încă o dată, să le solicitați stenogramele din ședințele de Guvern, de exemplu, de pe 18 martie 2021, acolo veți vedea foarte clar ceea ce s-a discutat în Guvern și vă pot spune că nu e un secret că în martie au ajuns primele documente despre achiziția de vaccinuri din februarie, achiziție deja încheiată în luna februarie.

Primele documente au ajuns la Ministerul Sănătății în martie, lucru pe care l-am reproșat atunci în Guvern premierului. Faptul că Ministerul Sănătății nu era nici măcar informat, cu atât mai puțin consultat. Ați făcut mai devreme referire la niște adrese între CNCAV și premier. Ăsta era parcursul informației și vă rog să solicitați inclusiv acele adrese.

Deci, practic CNCAV a aflat de disponibilitatea vaccinurilor de la producător, respectiv din comitetul de coordonare, unde reprezentant era un angajat MAP. Cine am aflat de disponibilitate a vaccinurilor, îi cerea voie domnului Cîțu să le cumpere și apoi le cumpăra, încheia contractul.

Memorandumurile care au ajuns în Guvern au fost aduse în Guvern de Ministerul Sănătății, tocmai pentru a aduce la informarea Guvernului, modul în care s-a procedat și faptul că contractele fuseseră deja încheiate în memorandum. De fapt, în fiecare memorandum, pe pagina doi, sunt descrise foarte clar etapele contractului.

În etapele contractului vedeți foarte clar contractul, adică obligația României a fost încheiată în februarie 2021. Deci de unde ideea asta că memorandumul ar fi adus vreo obligație”, a mai completat Vlad Voiculescu.