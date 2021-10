Dr. Carmen Dorobăț, după ce a fost la moaștele Sfintei Parascheva: ”Era ordine. Nu am simțit nesiguranță”

Medicul a transmis că participanții la pelerinaj pe care i-a întâlnit au respectat măsurile de protecție, respectiv distanțarea fizică și purtarea măștii de protecție:

„Era atâta liniște… și miros de smirnă și tămâie… și m-am regăsit în pacea și rugacinea celor mulți. De aceea smerenia vine din acest sentiment de bună credință, din lacrimile și bucuria rugăciunii către Sfinții noștri toți. Atâtea flori, atâta pace... era o ruptură din această lume de forfotă și iureș. De aceea trebuie să fim în astfel de momente să ne rugăm.

Și da, era ordine, toți pelerinii stăteau în liniște și resemnați la rând, cu distanța corectă, masca de protecție; era supraveghere în această ordine asigurată din câte am înțeles de reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, ai Primăriei Iași și Jandarmii de la Gruparea mobilă Bacău; ca specialist spun că prin ceea ce am văzut nu am simțit niciun dram de nesiguranță pandemică. Dumnezeu să ne ajute în rugăciunile noastre a tuturor”, a transmis Carmen Dorobăț.

