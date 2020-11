Soluţii disperate pentru bolnavii COVID: Camera de gardă de la "Matei Balş", transformată în salon. Dr. Apostolescu: E nevoie de măsuri mai aspre, dar luate cu cap

În plus, medicii lucrează neîntrerupt şi rar mai vezi câte un bolnav cu coronavirus care nu are nevoie de oxigen, spune medicul Cătălin Apostolescu, şef de secţie la Instititul Matei Balş.

Dr. Apostolescu: Camera de gardă de la Matei Balş, transformată în secţie

"Camera de gardă deja a fost transformată în secţie. Pacienţii staţionează mult timp în camera de gardă până se eliberează un loc în spital şi ca să nu se piardă timpul, se începe tratamentul încă de acolo.

Deci, pe lângă faptul că secţiile de Terapie intensivă sunt pline şi medicii ATI sunt la limita puterilor, şi restul personalului medical depune efort deosebit pentru a îngriji un număr mare de pacienţi.

La Institutul Matei Balş, o serie de pacienţi cu necesar foarte mare de oxigen sunt îngrijiţi pe secţiile obişnuite, tocmai pentru că nu mai există paturi la Terapie intesivă", a declarat dr. Cătălin Apostolescu, şef secţie Boli emergente de la Matei Balş, vineri, în exclusivitate la Antena 3.

Şef Matei Balş: E nevoie de măsuri mai aspre, dar luate cu cap

În plus, medicul a apreciat că este nevoie de o înăsprire a restricţiilor, însă făcută "cu cap", pentru a nu afecta economia.

"E clar, e nevoie de o înăsprire a măsurilor de restricţie, dar să fie făcute cu cap, în aşa fel încât ţara să nu se prăbuşească economic", a recomandat dr. Cătălin Apostolescu.

Şi cercetătorul Octavian Jurma a spus că nu putem evita un lockdown general, dar totul trebuie explicat şi făcut atent.

România va atinge la începutul lunii decembrie un total de 500.000 de cazuri e COVID-19, dacă până atunci se va menţine platoul de 10.000 de infectări noi pe zi, a apreciat cercetătorul Octavian Jurma.

"Dacă am fi intrat și noi în lockdown, am fi ajuns azi la sub 2.000 de cazuri și am fi ajuns sub 1000 de cazuri de sărbători. Acest lucru este acum un vis frumos pe care nu îl mai putem atinge (...).

Pentru că este inevitabil că următorul guvern nu are cum să meargă înainte. Este doar o pasare a răspunderii de la acest guvern la următorul. El va trebui să debuteze cu o carantină generală, nu are de ales.

Cel mai nou bilanţ COVID în România

România a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 9.272 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus și 160 decese.

Până vineri, 20 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 403.123 de cazuri de COVID şi 9.756 de persoane au decedat.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 13.548. Dintre acestea, 1.139 sunt internate la ATI.