Dr. Monica Pop, reacţie după conferinţa supravieţuitorilor de cancer: "Dacă atât de jos s-a ajuns încât şi aşa ceva se politizează..." | Ce le transmite guvernanţilor şi pacienţilor

În perioada 02 – 05 iunie 2022, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer ( FABC) a organizat în format hibrid, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Conferința Națională dedicată pacienților cu cancer, ediția a – XIV – a, cu tema «Ziua Supraviețuitorului de Cancer».

Evenimentul a urmărit informarea pacienților cu cancer din România despre teme specifice de interes, precum și acțiunile pentru promovarea și apărarea drepturilor acestora, respectiv o serie de acțiuni de conștientizare a factorilor de risc ai cancerului, dar, cel mai important, punerea pe agenda publică a tuturor aspectelor ce țin de oncologie – screening, diagnostic precoce, tratament, consiliere.

În acest context, medicul Monica Pop a precizat:

"Nu m-au invitat! Toată media a titrat despre conferința supraviețuitorilor de cancer de la Atheneu!

Probabil, pentru că am spus mereu, în pandemie, ce nu le convenea deloc decidenților şi, spre neplăcerea lor, spusele mele s-au şi cam adeverit, EU NU AM FOST INVITATĂ, deşi știe toată lumea, am vorbit public adesea de boala mea, am militat mereu pentru pacienţii cu cancer, pentru a nu fi descurajați de afirmațiile iresponsabile mereu auzite ("boală letală, boală necruțătoare, boală neiertătoare" etc), în loc de a fi informați corect ca e o boala foarte severă, dar tratabilă şi nu de puține ori, vindecabilă!

Eu supraviețuiesc de ani în urma unui cancer de colon, cu 4 operații pâna acum (si... mai urmează), tratamente chimioterapice variate, etc.

Înafară de perioadele de spitalizare pentru operații, am mers mereu la lucru din ziua următoare externării. Cum am putut!

Iar la ultima operație, ( meta hepatice) la externare am plecat direct la spitalul nostru, conducând eu! M-am tratat numai în România, exclusiv, atât operator cât şi ca medicație oncologică! Inclusiv acum!

Chiar as fi avut ce sa spun! Si dpdv fizic, dar si psihologic!!! Foarte important: să facă tratament dar să nu întrerupă activitatea, să evite orice elemente negative, să nu vorbească obsesiv despre boală, etc! De folos, sigur, tuturor pacienților oncologici de la o colegă de suferință, medic, supraviețuitoare!

Daca atit de jos s-a ajuns încât şi așa ceva se politizează, no comment...", scrie medicul oftalmolog Monica Pop pe pagina sa de socializare.