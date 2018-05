Dragnea: „Nu pot spune că delegarea lui Horodniceanu la DIICOT nu are legătură cu plângerea lui Orban”

Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni că nu are argumente să spună că plângerea penală făcută de Ludovic Orban pe numele premierului are o legătură cu prelungirea mandatului şefului DIICOT Daniel Horodniceanu, dar nu are nici contraargumente să afirme că nu e adevărat.



"Eu nu pot să aduc argumente în sprijinul acestei idei, am văzut-o vehiculată în spaţiul public şi trebuie să recunosc sincer că nu am reuşit eu să-mi găsesc contraargumente la acest lucru. Mai spunea cineva, dar nu am văzut aşa o reacţie rapidă şi foarte publică din partea Parchetului unde a fost depusă plângerea împotriva lui Iohannis. Acolo nu s-a văzut nimic. Nu am argumente să spun asta, dar nici nu am contraargumente să spun că nu este adevărat", a spus Dragnea, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă după părerea lui există o legătură între prelungirea mandatului lui Horodniceanu la DIICOT şi plângerea penală depusă de Orban pe numele premierului.



Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus săptămâna trecută trimiterea la DIICOT a plângerii formulate de preşedintele PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă şi a liderului PSD, Liviu Dragnea, aceasta fiind structura competentă în acest caz, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai Parchetului General.



Liderul PNL o acuză pe Viorica Dăncilă de înaltă trădare, prezentarea cu rea credinţă de informaţii preşedintelui României, uzurparea funcţiei şi divulgarea de informaţii secrete de stat.



Plângerea îl vizează şi pe preşedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru divulgarea de informaţii secrete de stat.



Procurorul general Augustin Lazăr a dispus delegarea lui Daniel Horodniceanu în funcţia de procuror şef al DIICOT pentru încă şase luni, în condiţiile în care mandatul acestuia expira pe 19 mai. Delegarea lui Horodniceanu începe din data de 19 mai şi încetează pe 19 noiembrie.