Dragoş Damian (Terapia Cluj): "Nu ajută să acuzăm Austria. Aceste inţiative sunt tot ceea ce îşi doresc politicienii"

Dragoş Damian, CEO-ul Terapia Cluj, a explicat, într-o postare pe Facebook că "nu ajută să acuzăm Austria pentru ce se întâmplă acum", dar şi că "aceste iniţiative sunt tot ceea ce îşi doresc politicienii".

Sursa foto: Facebook | Dragos Damian

"Romania va fi o tara puternica si respectata care nu va mai fi calcata de nimeni in picioare daca va avea o economie puternica. A venit vremea ca in loc sa dam vina pe altii, sa intram in competitie.

S-a spus sa boicotam firmele austriece. Cele doua companii austriece de bauturi racoritoare, Red Bull si Rauch, prima un succes de marketing si a a doua un succes de familie, fabrica putin din portofoliul lor in Austria, marea majoritate este produsa in Elvetia si Germania. Asadar, decizia romanilor de a boicota produsele celor doua companii, ar desfiinta locuri de munca in Elvetia si Germania. Sau, privind din alt unghi de vedere, daca oamenii ar boicota cunoscuta marca Moncler, s-ar desfiinta sute de locuri de munca la Bacau.

Asta inseamna internationalizare si globalizare, procese naturale si obligatorii in economia de astazi, in care tarile puternice sunt tarile cu un PIB mare.

Internationalizarea si globalizarea sunt jocuri pe care Romania nu le-a inceput niciodata in zona industriala, pentru ca a inchis 7000 de fabrici. Aceste situri de productie, de fapt terenurile de sub ele, au incaput la privatizarea din anii ‘90 in mainile unor intreprinzatori “geniali” care le-au daramat sau le-au vandut unora care le-au daramat si le-au inlocuit cu mall-uri, cladiri de birouri si ansambluri rezidentiale.

Cateva domenii industriale au scapat – petrolul, automotive, electrocasnicele, medicamentele – pentru ca au fost vandute unor investitori strategici, au fost dezvoltate si apoi au fost introduse in circuitul international. Daca nu ajungeau la investitori strategici nu scapau nici acestea, nici o grija. Da, nici macar petrolul nu scapa, apareau mall-uri si cladiri de birouri in locul rafinariilor.

La sectoarele de productie care au supravietuit s-au adaugat unitatile de productie industriala dezvoltate cu eforturi supraomenesti de catre antreprenorii romani, care acum, la 10-20 de ani de la infiintare, investesc in internationalizare si globalizare.

Nu ajuta sa acuzam Austria pentru ce se intampla acum, sunt tarzii initiativele de a boicota produsele fabricate in Austria, ineficiente si chiar periculoase pentru Romania cele de a evita bancile austriece si imposibile cele de a lua inapoi Petrom.

De fapt aceste intiative sunt tot ceea ce isi doresc politicienii - ati vazut ca le incurajeaza - pentru ca inventeaza orice vinovat de serviciu spre a devia atentia de la propria lipsa de performanta prin care au transformat Romania in izvor de resurse, colonie si linia frontului. Politicienii care se bat la televizor cu pumnul patriotic in piept despre dainurea semintiei romane nu sunt imbracati in costume de la Secuiana, nu au in picioare pantofi de la Anna Cori si nu folosesc creme de dureri de spate de la Antibiotice.

Romania va fi o tara puternica si respectata daca va avea o economie puternica, acestea sunt regulile lumii internationalizate si globalizate. Daca acceptam asta si actionam in directia asta, inseamna ca am intrat in competitie. La peste 100 de ani de la infiintare, Rauch este o companie infloritoare. La peste 100 de ani de la infiintare, Clujana intra in faliment. Indiferent de politicienii care ne-au condus, daca am fi cumparat pantofi de la Clujana, acum era o companie la fel de infloritoare precum Rauch. Si am fi avut un PIB mai mare decat Austria care nu ar fi avut curajul si puterea sa se opuna intrarii noastre in Schengen.

Cea mai mare satisfactie este sa bati la PIB alte tari, mai ales pe cele din Uniunea Europeana care te considera tara second-hand. Asta este competitia in care trebuie sa intram cu totii", a scris Dragoş Damian în postarea de pe Facebook.