”Ne e frică să mâncăm sau să aprindem un bec. Mai mult pe întuneric stăm” | Drama bătrânilor care fac economie la curent

Stana Ștefan are 85 de ani și stă în Scărlătești, un sat din Buzău.

Sursa foto: Adevarul

Bătrâna și-a cumpărat câteva lemne, la sfârșitul verii, însă ar vrea să le bage pe foc cât mai târziu în iarnă.

Acum, încălzește soba cu crengi adunate din curte, cât încă e cald afară.

Femeia povestește că niciodată nu a simțit lipsurile ca acum, din cauza scumpirilor.

”Să plătesc două milioane de lei vechi factura la lumină? Dar ce fac eu, că am câteva becuri, un televizor! Traiul e scump tare. Pun plapuma aproape, că de acuma, să faci focul nu e bine.

Am dat 15 milioane de lei pe lemne, am adunat ban cu ban, am luat câteva lemne. Dacă facem două focuri, nu ne ajung o lună. O să fie belea cu lemnele, pentru că sunt scumpe.

Am adunat niște crengi, dar astea ne încălzesc pe noi? Nu ne scot crengile din iarna asta. Ne e frică să mâncăm, să aprindem un bec sau să mă mai uit și eu la un televizor.

Mai mult pe întuneric stăm” a spus bătrâna de 85 de ani pentru Adevărul.