Un asistent medical din Focșani, infectat cu coronavirus, rupe tăcerea: "Este abuz de putere, incompetență, s-au pierdut probe"

În spitalele din Focșani și Adjud, dedicate preluării pacienților COVID-19, sunt internați 229 de pacienți infectați. Autoritățile din Vrancea se așteaptă la o creștere a numărului pacienților care au nevoie de îngrijiri medicale, așa că au cerut ca bolnavii asimptomatici și cei cu forme ușoare ale bolii (aproximativ 50 de pacienți) să fie transferați la spitalele din Brăila, respectiv Râmnicu Sărat, după cum relatează medika Tv.

Decizia, venită la primele ore ale dimineții, a generat un adevărat scandal în rândul pacienților care au refuzat transferul, invocând dreptul de a alege medicii și unitatea sanitară în care doresc să fie tratați.

Printre pacienții care urmau să fie transferați se aflau și cadre medicale infectate cu noul coronavirus, în apărarea cărora sindicatul SANITAS a făcut apel la autorități să revină asupra deciziei. Claudiu Grosu, liderul SANITAS Vrancea, a arătat că un transfer făcut fără acordul pacientului nu e altceva decât un abuz și a cerut ca măcar salariații spitalului să fie lăsați în secția în care au fost tratați de la început.

Unul dintre asistenții medicali internați cu coronavirus în spitalul Focșani a adus acuze grele autorităților care gestionează pandemia în județ.

“E trist ce se întâmplă, bătaie de joc…!!! Din partea Prefecturii, a Ministerului Sănătății, a tuturor autorităților ce sunt implicate în tratarea combaterea acestei pandemii! Chiar dacă este stare de urgență, chiar dacă unele instituții sunt depășite, nu putem încălca drepturile pacientului, drept care spune că orice pacient poate să-și aleagă medicul și unitatea Medicală unde să fie tratat…!! Ce se întâmplă cu pacienții din secția Contagioase a Spitalului Județean Focșani, mulți dintre ei cadre medicale, colegi de-ai noștri, ce urmează să fie mutați abuziv în alte spitale din alte județe, este strigător la cer, este abuz de putere, este incompetență. Dacă în cazul meu s-au făcut greșeli nejustificate (internare abuzivă în secția Contagioase, eu fiind asimptomatic la momentul internării, pierderea probelor la testele de control efectuate de DSP, necomunicarea nici până astăzi a rezultatelor, eliberarea unui aviz epidemiologic fără parafă medicală), acum revolta și durerea din sufletul meu este prea mare….Și sunt convins că, din păcate, așa va rămâne…!! Îl invit pe domnul prefect să stea o oră internat în Contagioase și să vadă ce înseamnă tratarea unui pacient infectat Covid-19!! Păcat și rușine!!”, a scris asistentul medical pe Facebook.

Doar 16 pacienți din cei 50 au fost transferați la Râmnicu Sărat

„Pacienții mei au plecat cu lacrimi în ochi. Au fost pacienți de trei săptămâni veniți la noi, de care am avut grijă, iar noi am dat curs unui ordin, neștiind că putem să nu transferăm acești pacienți. Suntem puși în niște situații foarte ciudate. Așa cum au știut să mă anunțe la ora 7.00 dimineața că trebuie să pregătesc acei pacienți, nu era normal să fim anunțați și să nu plimbăm acei pacienți: Vă dați seama ce s-a întâmplat la noi în spital? Toți pacienții au plecat cu lacrimi în ochi. Noi îi primim înapoi cu dragă inimă. Mi s-ar fi părut normal ca pacientul internat la noi, trei săptămâni, de care am avut grijă, să-l externăm pe picioarele lui, să plece acasă”, a mai spus Monica Bercea, managerul spitalului din Adjud.