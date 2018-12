Ea este femeia care şi-a abandonat copilaşii în ger, lângă un spital din Teleorman! Lenuţa are 23 de ani: "La 17 ani a plecat de acasă cu diverşi băieţi"

Caz înfiorător în Alexandria! Doi copii de opt luni şi un an şi opt luni au fost abandonaţi de mama lor, în frig, chiar la poarta Spitalului Judeţean din localitate.

O femeie i-a găsit aproape degeraţi şi i-a dus înăuntru, unde medicii i-au internat imediat.

"Cine îi recunoaşte sau le cunoaşte rudele, sufletele acestea două au fost lăsate în faţa spitalalului judeţean Alexandria. Haideţi să le găsim familia sau rudele, cei care îi recunosc sunt rugaţi să sune la 112. Cine a zis vorba că toţi copiii merită părinţi, dar nu toţi părinţii merită copii mare dreptate a avut", era textul care a impresionat o ţară întreagă.

Adevarul.ro a aflat cine este femeia care şi-a abandonat copilaşii în ger.

Numele ei este Lenuţa Călin şi are 23 de ani. Tânăra ar fi originară din localitatea ieşeană Grajduri.

„Ştiu că mama ei la fel a făcut cu ea, a abandonat-o. Mama ei are 8 copii şi pe ea a lăsat-o la bunica ei, în comuna Grajduri. A fost crescută de bunica ei. Ştiu că la 17 ani a plecat de acasă cu diverşi băieţi. (...) Ştiu că bunica sa i-a dat o educaţie bună şi a crescut-o bine, dar am înţeles că are şi probleme de comportament“, a spus o rudă îndepărtată a Lenuţei.

În ultima perioadă Lenuţa ar fi locuit în judeţul Teleorman, la Vităneşti, cu un bărbat, pe care l-a părăsit pentru altul.

