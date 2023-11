"Sunt mandră de această şansă" | Ea este Maria, mamă a patru copii, care s-a înrolat în armată la 42 de ani

Maria Cioruța, o femeie din Alba Iulia, mama a patru copii, a decis la 42 de ani să se înroleze în armată. Povestea ei a fost făcută publică de MApN, care salută astfel demersul celor care au ales uniforma în 2023.

Sursa foto: Facebook MApn

Plecată de 18 ani în Italia, Maria Cioruța a decis să se întoarcă acasă, în România, şi să se dedice unei cariere în armată. Şi chiar dacă este mama a patru copii, femeia spune că această nouă etapă din viaţa ei o umple de bucurie, mai ales că a avut oportunitatea de a fi alături de fiica ei, şi ea dragostea față de haina militară, la depunerea Jurământul militar.

Maria Cioruța este încă un exemplu că dacă îţi dorești ceva cu adevărat primești şi oportunitățile necesare pentru a realiza asta. Povestea ei a fost făcuta publică de Ministerul Apărării Naționale (MApN), care salută astfel demersul celor care au ales uniforma în 2023.

"Mă numesc Maria Cioruța, am 42 de ani, sunt din Alba Iulia şi sunt mamă a patru copii. Anul acesta am ales să mă înrolez în armată.

În 1999 am plecat în străinătate unde am rămas până în anul 2017, când împreună cu soțul am decis să ne întoarcem definitiv în țară. Chiar dacă am stat 18 ani în Italia, pentru noi România a reprezentat întotdeauna cuvântul "acasă". După o perioadă destul de lungă în care m-am dedicat complet familiei, am simțit nevoia de a dedica timp și carierei.

Faptul că fiica mea urmează colegiul militar din Craiova m-a apropiat de sistemul militar, pe care întotdeauna l-am admirat, dar nu cred ca aș fi avut curajul dacă ea nu ar fi deschis acest drum. Bineînțeles că fără susținerea familiei nu aș fi putut sa fac această alegere.

Perioada de instrucție a fost și încă este una intensă, deoarece trecerea de la viața civilă la cea militară presupune adaptarea la un program strict, la a purta uniforma și bocanci pe tot parcursul zilei, la cunoașterea armamentului și executarea tragerilor. Am reușit să trecem peste toate datorită instructorilor, o echipa de profesioniști și de oameni dedicați, care ne-au susținut pas cu pas, ne-au înțeles, ne-au încurajat și ne-au ajutat să ne depășim limitele.

Pentru fiica mea, dragostea față de haina militară a fost un sentiment care a crescut pas cu pas, ea urmând gimnaziul în cadrul Seminarului teologic ortodox din Alba Iulia, care este situat chiar în spatele liceului militar. Cred că a petrecut cei 4 ani trăgând cu ochiul peste gard .

Să ne găsim amândouă în uniformă într-o zi atât de importantă ca cea în care eu am depus Jurământul militar a fost un moment emoționant și sunt recunoscătoare și mândră că am avut această șansă", a transmis MApN pe Facebook.