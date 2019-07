ADMITERE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 2019. Rezultatele admiterii la UB

ADMITERE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 2019. Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia absolvenţilor de liceu, în anul 2019 - 2020, un număr de 18.400 de locuri, dintre care 11.100 locuri cu taxă, pentru admiterea la studii de licenţă şi master la 19 facultăţi.



ADMITERE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 2019. "Pentru admiterea din acest an la studii universitare de licenţă, Universitatea din Bucureşti pune la dispoziţia candidaţilor un număr total de peste 10.500 de locuri, dintre care 4.350 de locuri la buget şi alte aproape 6.200 de locuri la taxă. (...) Pentru studii universitare de master, Universitatea din Bucureşti scoate la concurs în acest an un număr total de peste 7.900 de locuri la toate cele 19 facultăţi ale sale, dintre care 2.950 de locuri la buget şi alte peste 4.900 de locuri la taxă", se arată într-un comunicat al Univeristăţii Bucureşti, transmis luni AGERPRES.



ADMITERE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 2019. Potrivit sursei citate, fiecare facultate din cadrul Universităţii Bucureşti poate să decidă asupra formei de admitere: pe bază de examen, pe baza mediei de la Bacalaureat şi eseu motivaţional, pe baza unei formule mixte sau pe baza mediei de la Bacalaureat.



ADMITERE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 2019. Pentru candidaţii la admiterea din acest an, UB oferă o serie de facilităţi precum înscrierea la admitere online, achitarea online a taxei de înscriere, cazare gratuită în căminele proprii pe perioada admiterii, dar şi acces gratuit în spaţiul Grădinii botanice "Dimitrie Brândză".



ADMITERE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 2019. Absolvenţii de liceu pot achita taxa de înscriere online la adresa www.po.unibuc.ro. Posibilitatea achitării online a taxei vine să completeze modalităţile tradiţionale de plată: prin numerar, la casieriile facultăţilor Universităţii din Bucureşti sau prin ordin de plată. (...) Înscrierea la admitere se face la sediile facultăţilor Universităţii din Bucureşti, dar şi online.



ADMITERE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 2019. Conform calendarului stabilit de Senatul UB, data limită pentru înscrierea la facultăţile Universităţii din Bucureşti este 30 iulie, iar ultimele rezultate ale examenelor de admitere se vor afişa la data de 31 iulie 2019.



ADMITERE UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 2019. Universitatea din Bucureşti va comunica informaţii cu privire la admiterea din această sesiune pe website-ul dedicat admiterii - www.admitere.unibuc.ro şi pe conturile proprii de Facebook şi Instagram.