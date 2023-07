Ea este eleva din Ploiești care a contestat nota 9,95 la BAC. Cât a luat Alexia după contestaţie

Alexia Isvoranu a absolvit Colegiul Național "I.L.Caragiale" din Ploiești. Ea a decis să conteste nota aproape perfectă, 9,95, la proba de logică a examenului de Bacalaureat.

Alexia Isvoranu este acum printre cei şapte absolvenți cu 10 curat la examenul de Bacalaureat, pe care îi numără județul Prahova.

"Știam că am lucrarea perfectă, am discutat cu profesoara mea și am decis să fac contestație. Mi se luaseră pe nedrept acele sutimi. În viață, când e vorba de ce e corect, dacă nu riști, nu câștigi. Iar mie consider că mi s-a făcut dreptate.

Cu toată modestia, teza mea la logică a fost perfectă și meritam 10", a spus Alexia pentru observatorulph.ro.

Alexia vrea să urmeze o facultate cu profil umanist, visul ei fiind de a deveni profesor. Cel mai probabil, spune tânăra, profesor de limba și literatura română.

După contestații, județul Prahova este pe primul loc în ceea ce privește elevii de 10 la Bacalaureat.

Au fost greşeli majore comise de profesorii care au corectat lucrările de la Bacalaureat 2023.

În urma contestaţiilor s-a descoperit că peste 50.000 de lucrări nu au fost evaluate corespunzător de cadrele didactice, astfel că peste 90% dintre elevii care au făcut plângere au obţinut note diferite, mai mari în cele mai multe dintre cazuri.

Cele mai mari diferențe au fost în cazul lucrărilor de la Limba şi Literatura Română, acolo unde au fost şi cele mai multe contestaţii, peste 26.000.