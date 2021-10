Cum se folosește corect adjectivul "iconic"

Adjectivul "iconic" există în română, dar e corect folosit aici cu sensul de celebru, reprezentativ? Nu prea, dacă e să ne uităm în DEX. Şi ne uităm în DEX.

"11 produse iconice de beauty care ne-au fascinat", citim pe MarieClaire.ro. E vorba aici de produse celebre, reprezentative, care au revoluţionat lumea cosmeticii, a produselor pentru îngrijire. Am mai citit pe alte site-uri: "Un machiaj iconic", "rol iconic", "actori ionici". Adică celebri, reprezentativi.

Avem chiar grade de comparaţie: "cel mai iconic parfum din istorie". E vorba despre un parfum franţuzesc celebru produs de o casa celebră şi ea. Care e sensul aici? Un parfum-simbol, celebru, care a făcut istorie. Atenţie însă la acest sens, pentru că el nu există oficial în română, e calchiat după engleză.

În engleză, iconic vine de la icon. Care înseamnă: mai întâi icoană, sensul din română, simbol sau reprezentare grafică în domeniul informatic, un anumit tip de semn în lingvistică şi. sensul care ne interesează aici: persoană privită ca un simbol reprezentativ sau demnă de admiraţie. Un "fashion icon" e un reper în lumea stilului, "rock icon" e o vedetă a muzicii rock. Iconic women, femei celebre, iconic movies, filme celebre, reprezentative. Perfect. Perfect, insa numai in engleză.

Iconic în română, vă spuneam, nu există cu acest sens în DEX. E drept, e împrumutat după model franţuzesc şi englezesc, dar NU are acest sens cu care deja îl folosim. Cel puţin nu conform DEX. Iconic înseamnă "referitor la imagine, care aparţine imaginii; are are caracter de reproducere figurativă; asemănător cu realitatea pe care o indică. Nu înseamnă reprezentativ, celebru sau care poate fi considerat un reper.

Putem spune însă în romînă "reprezentare iconică" a ceva. Desenul unui scaun sau fotografia lui este reprezentarea iconică a acelui scaun.

Concluzia pe scurt? Noi putem să spunem "personlitate iconică" a fotbalului sau a muzicii, adică celebritate recunoscută ca reper şi admirată, putem spune, dar nu suntem complet în legalitate potrivit normei actuale. Eu cred că va intra acest sens în DEX, pentru că e foarte răspândit. Până atunci, să păstrăm o uşoară rezervă în privinţa lui.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal