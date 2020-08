Dascălul care aduce viitorul în clasă, promovând trei specializări de viitor în rândul absolvenților de liceu

Loredana Dascălu speră ca tinerii să aibă curaj să aleagă aceste domenii profesionale, care le pot asigura un viitor luminos atât în țară, cât și în străinătate. De altfel, Loredana este un profesor care sparge toate tiparele și își propune să facă școala altfel în România!

„În cadrul facultății avem trei specializări de actualitate, sunt în continuă creștere pe piața muncii. Fiecare dintre ele este adresată atât studenților cât și fetelor. Se caută foarte mult inspectori SSM, care se bazeză pe acestă securitate care până la urmă este necesară în fiecare domeniu”, a explicat Loredana.

După o experiență vastă în Londra, Paris și Peru, Loredana s-a întors acasă, în România

„Terminând acestă facultate, masteratul și doctoratul am putut lucra în multe domenii, de la domeniul bancar din Londra la cercetare în Paris, dilomație în Peru și inclusiv partea didactică. În Londra am reușit să predau și spaniola unde am făcut și un curs de cercetare. Este domeniul foarte larg, foarte aplu pentru toți studenții. Avem un cumul de cunoștințe din diverse domenii management, inginerie, pedagogie”.

Dascălul care aduce viitorul în clasă

Admiterea la facultate se face online, în baza rezultatelor de la Bacalaureat: „Admiterea continuă până pe 19 septembrie. Anul acesta este doar pe baza examenului de Bacalaureat și a unui dosar cu acte personale. Admiterea este online pe site”.

„Mi-am doit să avansez cu cercetarea tezei de doctorat pe care am finalizat-o în 2015 și a fost bazată pe managemetul stresului organizațional, dar în orce mediu până la urmă. Acum urmez un program de cercetare avansată de post-doctorat prin care doresc să fundez un institut de stres și cercetare în managementul stresului la locul de muncă. Este mare nevoie și teza mea de doctorat a conținut o cercetare paralelă între Peru, Franța, Londra și România iar țara noastră este cea mai stresată”, a povestit tânăra la „Eroul Zilei”.

Loredana nu vrea să plece prea curând din România, și speră să promoveze specializările de viitor în rândul tinerilor: „Îmi doresc să rămân în România vreau să las o urmă prin educație, îți poate deschide extrem de multe căi, putem pierde orice dar ne putem reveni cunoștințelor pe care le acumulăm. Îmi doresc să am și etape în care să plec în afară să predau, am deja în discuție Harvard”.