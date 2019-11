Ana Iorga a explicat la rubrica ''Pe cuvânt'', de ce este nepotrivit să spunem ''te pup'' în anumite contexte.

''O doamnă pe care o apreciez îmi povestea zilele trecute cât de mult o frapează o formulă de salut care apare des în interacţiunile noastre de astăzi. Faptul că ne spunem una, două: "te pup", în contexte în care discutia nu e tocmai informală. Sau şi mai rău, ne spunem "Vă pup" cu persoane de care nu suntem tocmai apropiaţi sau cu care avem o relaţie mai degrabă formalî. Mi-am dat seama că are dreptate, am observat şi eu asta. Ba aş merge mai departe şi aş spune că ne adresam un te pup şi la telefon cu persoane cu care vorbim pentru prima dată.

Care e treaba cu pupatul? Am devenit atât de pupăcioşi declarativ? Pentru că din fericire e doar o formulă, nu ne pupăm propriu-zis in majoritatea cazurilor, ci doar alegem pupatul pe vorbe că formula de bun găsit sau rămas bun. Totuşi, ceva nu se leagă. O sa spuneţi că sunt cârcotaşa. Nu am nimic cu pupatul, doar că declaraţia e inadecvata uneori. Poţi să îi spui "vă pup" unei persoane căreia i te adresezi cu dumneavoastră? Da, de ce nu. "Vă pup, vă imbrăţisez, doamna profesoară!" îi poţi spune, cred, fostei tale profesoare de română, pentru care ai o mare afecţiune care ar justifica formula cu pupat, dar şi un mare respect, de asta îi vorbeşti cu dumneavoastră. Dar am auzit vă pup între un consilier şi un ministru, între un ministru şi un reporter, între un jurnalist şi directorul unei instituţii, la telefon.

Reporter: "Perfect, facem interviul mâine, mulţumim pentru disponibilitate, vă pup!" Persoana intervievată: "Vă dăm informatiile, putem să filmam la ora 3, va asteptam, va pup". Ceva nu e in regula. Mergând mai departe, avem o întreagă istorie cu pupatul, transmitem şi pupici, iar mai nou, amuzantul pup, scris cu w.

Dar parcă ne pupam cu prea mare uşurinţă atunci cand nu ne cunoastem foarte bine. Când între noi există o relaţie instiţutională, e bine să o respectăm, distanţa bate familiaritatea, iar "va pup" e ca nuca-n perete: Vă pup, doamna avocat. Vă pup, domnule doctor! Afecţiunea asta e usor deplasată. Bine, se poate chiar mai rău. Va amintiţi: te pupic sau te pupăcesc! Adică este loc de mai rău, întotdeauna.

Revenind la "vă pup", folosiţi formula? Sau v-a fost adresată de oameni de care nu eraţi foarte apropiaţi? Sunt foarte curioasa, aşa că aştept răspunsuri.

Între timp va urez o zi bună şi evident nu vă pup, nu mi-aş permite. Doar pe Facebook, acolo inimoare şi iubire'', a spus Ana Iorga.