Evaluarea unei lucrări de Bacalaureat în România este plătită la fel ca în Franța

Un profesor evaluator la Bacalaureat este plătit la fel ca în Franța, la sesiunea 2024 a examenului de la final de liceu, potrivit edupedu.ro.

În Franţa, un profesor evaluator primeşte per lucrare 5 euro, în timp ce în România, un profesor primeşte 5,02 euro (25 de lei).

Mai exact, după creșterea aprobată de Ministerul Educației din România, suma plătită de statul român către un profesor evaluator la examenul de Bacalaureat este similară sumei acordate de statul francez pentru același serviciu.

Potrivit sursei citate, cadrele didactice din România primesc pentru o lucrare de Bacalaureat 25 de lei. Suma este stabilită prin ordinul de ministru al Educației (OME) 4578 din 3 iunie 2024. În Franța, suma de 5 euro este stabilită printr-un ordin al ministrului Educației din 2012, publicat pe portalul Legifrance.gouv.fr.

În România, de pildă, creșterile sunt anuale, în timp ce în Franța tarifele s-au schimbat, în medie, la 30 de ani.

Un profesor francez evaluator la probele orale din cadrul examenului de Bacalaureat primește 9,60 de euro per ora de examinare, în timp ce profesorii români primesc câte 10 lei per candidat la probele orale la limba română, competențe digitale și competențe la limba maternă – după caz și 15 lei per candidat – pentru competențele la limba de circulație internațională, potrivit OME 4578.