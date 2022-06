Gemenele din Vaslui care au luat 9.50 la BAC, cu părinți care muncesc în agricultură în străinătate: ”Învățăm două ore, pauză cinci minute și tot așa până seara”

Părinților celor două fete sunt plecați la muncă în străinătate. Surorile gemene din satul Siliștea, la 40 de kilometri de Vaslui, s-au bucurat să afle că munca lor nu a fost în zadar: Ramona a luat Bac-ul cu 9.53, iar Andreea cu 9.58. Andreea visează să devină polițistă, dar nu exclude nici posibilitatea de a studia Dreptul. Ramona vrea să dea la Medicină.

”Ai noștri sunt mai mult plecați, două luni acasă, două în străinătate și tot așa. În străinătate se duc să ne sprijine pe noi, mai ales că am făcut și pregătire suplimentară pentru facultate și avem nevoie”, explică Andreea.

”Învăț două ore, iau pauză cinci minute și tot așa până seara”. Așa arăta o zi din viața Andreei cu o săptămână înainte de examenul de Bacalaureat.

Timp de peste un an, fata s-a pregătit pentru admiterea la Academia de Poliție din București, însă a fost nevoită să își regândească opțiunile după ce a picat la vizita medicală.

”La analize mi-a ieșit că am anemie, am fost foarte puțin sub limită. Din cauza a ceva atât de mic nu mai pot susține probele de admitere anul acesta”, explică Andreea.

Ramona, sora ei geamănă, își dorește să își continue studiile tot la Iași, dar la Facultatea de Medicină.

”În clasa a 8-a aveam doar un gând vag. Doamna profesoară de chimie mă sfătuia și să merg la profilul de științele naturii, dar am vrut să rămân în clasă cu Andreea, la științe sociale. Noi până atunci nu prea ne despărțiserăm” a povestit Ramona conform scoala9.ro.