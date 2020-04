Ministrul Educației, anunț important pentru elevi: Bacalaureatul și Evaluarea Națională ar putea avea loc în iulie

"În funcţie de data la care se vor relua cursurile, probele scrise ale Evaluării Naţionale şi a examenului de Bacalaureat ar putea fi organizate în luna iulie. Programa de examen pentru Evaluarea Naţională şi examenul de Bacalaureat nu va cuprinde materia aferentă semestrului al doilea. Conform informărilor primite de la Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă am emis şi un ordin de ministru prin care am anulat simulările examenelor naţionale, evaluările pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a, dar şi olimpiadele şi concursurile şcolare", a declarat Monica Anisie.

„Precizez că data exactă privind reluarea cursurilor se va stabili în funcție de evoluția de coronavirus din România și măsurile comunicate de Comitetul pentru Situații de Urgență. Scenariul de lucru prevede reluarea cursurilor după încetarea stării de urgență”, a mai spus ministrul.