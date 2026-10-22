Ministrul Sorin Costreie, despre introducerea sistemului japonez în școlile din România: "În secunda doi, toți părinții o să sară"

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a declarat că introducerea sistemului japonez în școlile din România, Japonia fiind în topul țărilor la rezultatele PISA, nu ar fi bine primită. Sursă foto: Hepta

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a declarat joi că introducerea sistemului japonez în școlile din România, Japonia fiind în topul țărilor la rezultatele PISA, nu ar fi bine primită. "În secunda doi, toți părinții o să sară", a spus el.

"Și testele PISA ne arată că copiii noștri știu tabla înmulțirii sau adunării sau ce tablă este nevoie, dar nu știu să o aplice în viața reală. Și atunci apare întrebarea, într-un mod firesc, dar pentru ce facem noi educație? Care-i rolul învățământului, a educației formale? (…) Măsura și cum poți să o faci asta, cum ajungi la mintea copiilor, schimbând sau îmbunătățind și ajutându-i pe colegii noștri profesori. Adică prin cursuri de formare", a declarat Sorin Costreie., la Digi24

Ministrul Educației a fost întrebat dacă preluarea modelelor educaționale de succes din Estonia și Japonia ar fi o idee bună.

"Nu, nu, nu. Pentru că… haideți să ne uităm. Ce alte țări au rezultate bune? Japonia. Credeți că dacă luăm modelul japonez și-l implementăm mot-à-mot în România, vom avea rezultate?", a răspuns ministrul.

Ministrul Educației a analizat și rezultatele școlilor japoneze din România.

"Nu doar metoda japoneză de acolo cred că explică rezultatele bune. Deci, acele școli japoneze cred că au un anumit tip de profesori, de părinți cu anumite resurse. Dați-mi voie să vă explic. Eu nu pot să iau pur și simplu un model care nu este doar educațional, e socio-educațional și să-l Implantez în România. (..) În școlile japoneze nu există femei de serviciu. În clipa în care… Gândiți-vă că facem chestia asta în școala noastră. În secunda doi, toți părinții o să sară și o să spună, dar cum, copiii mei să facă curat? Toate-s legate", a precizat Costreie.