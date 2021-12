Program Erasmus+ la UMF Iaşi - Proiectul Clever aduce educaţia medicală a viitorului la timpul prezent

Programele universitare Erasmus + sunt o resursă importantă în cercetare și integrare a celor mai inovatoare metode de instruire medicală, cu ajutorul "pacienților virtuali".

Preocuparea pentru pregătirea adecvată a studenților mediciniști a devenit o prioritate mai ales în ultima perioadă, marcată de dificultăți reale în accesul la sala de curs, la pacienți sau la comunitatea studențească și științifică.

Distanțarea impusă în timpul primelor luni de pandemie, urmată de limitarea accesului în practica de spital a generat dificultăți în procesul de educație. De aceea, utilizarea experienței altor universități, partenere în acest proiect, precum și îmbogățirea setului de cazuri cu ajutorul specialiștilor români, au fost de un real ajutor pentru studenții de la UMF Iași, înrolați în activitățile CLEVER.

Studenții participanți au primit cu entuziasm informațiile și practica derulată la un nivel ridicat de complexitate. Beneficiile activității pe cazurile virtuale sunt numeroase, pe lângă accesul la tehnologie de ultimă oră, dar adaptată la nevoile educaționale.

Modul de transmitere al informației a fost ordonat, structurat, într-un mediu plăcut, care a facilitat însușirea informațiilor, spun studenții participanți în feedback-ul pe care l-au transmis ulterior.

"Mi-a făcut plăcere să particip în acest proiect datorită faptului că ma gândesc la beneficiul pe care îl vor avea viitorii studenți prin implementarea acestei metode inteligente de învățare. Întotdeauna când învățam ca student în primii ani imi doream o materie bine structurată, cu exemple concrete și noțiuni general valabile la nivel internațional. Prin intermediul acestui proiect, la care am lucrat împreună cu colegii mei, am reușit să structurăm materia pe cazuri clinice, fiecare cu principiul său de tratament și cu exemple de "așa da, așa nu" care, consider că sunt cea mai buna metodă de a reține informația transmisă. Modul virtual în care sunt prezentate cazurile pacienților ii apropie mai tare pe studenți de latura practică, făcându-i să își pună întrebari legate de acestea. Nu în ultimul rând, consider benefic faptul că profesorii pot accesa această platformă universală și pot preda toți (din cadrul mai multor serii / universități / specializări), informația distribuind-se în mod egal către toată lumea (pana la momentul actual, fiecare profesor avea modul său diferit de a prezenta cazurile clinice, unii punând accentul pe anumite aspecte pe care alții le considerau inutile)". (Karina, anul IV, Medicină Generală)

Obiectivele studenților sunt acumularea de informație și însușirea proceselor de gândire critică într-o vastă cantitate de știință, scopul final fiind un diagnostic corect și rapid. Pacienții sunt vulnerabili, spun tinerii viitori medici, și trebuie să fie posibilă o abordare terapeutică corectă, la care pacientul să adere cu ușurință.

Cazurile virtuale și simulările în echipă pregătesc foarte bine pentru cazurile din viața profesională de după absolvirea facultății. Și cum procesul de învățarea nu se oprește, de fapt, niciodată, proiectele asistate de tehnologie sunt cu atât mai utile cu cât te familiarizează și cu o limbă străină și te stimulează să utilizezi platformele IT, pe lângă ceea ce trebuie să citești, clasic, din scoarță-n scoarță.

"Proiectul Clever este o adiție deosebit de importantă în viața studentului la medicină. Mai ales în context pandemic, posibilitatea de a suplimenta studierea pacienților reali cu cazurile virtuale, a devenit un scop demn de a fi atins.

Având în vedere acest aspect, efortul depus în cadrul acestui proiect a fost destul de ușor de suportat, munca fiind mai atractivă când știi că ai un obiectiv care, odată atins, chiar ar putea să schimbe ceva.

Posibilitatea de a analiza un caz în întregime, dar mai ales, de a greși și de a fi corectat automat ( indiferent dacă este vorba despre anamneză, imagistică sau tratament ), este o oportunitate indiferent dacă vorbim despre studiu individual sau asistat.

Deși platforma permite construirea unor scheme complexe, cu multiple opțiuni la fiecare pas al firului gândirii medicale, introducerea cazurilor virtuale a fost facilă, sistemul fiind realizat într-un mod logic, "user-friendly".

A fost primul meu proiect de asemenea scală și pot spune, fară doar și poate, că experiența pe care am avut-o mi-a reîntărit interesul de a schimba ceva în bine pentru lumea medicală". (Bogdan, anul IV, Medicină Generală)

Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași, în parteneriat cu Universitatea Masaryk (Cehia) și Universitatea Pavol Jozef Safarik din Kosice (Slovacia) a finalizat proiectului CLEVER (Erasmus + Programme – Strategic Partnership Project Nr: 2018-1-RO01-KA203-049412, Case-Based Learning and Virtual Cases to Foster Critical Thinking Skills of Students, CLEVER).

Acesta face parte dintr-o serie de proiecte Erasmus+ și oferă resurse educaționale atât pentru cadrele didactice și studenții mediciniști. Echipa de proiect UMF Iași a dezvoltat pentru acest proiect 24 de VPC (Virtual Patient Case) în 12 specialități clinice: chirurgie vasculară, medicină de urgență, chirurgie cardiacă, cardiologie, chirurgie generală, ortopedie, pediatrie, oftalmologie, dermatologie, semiologie medicală și chirurgicală.

Echipa de implementare a proiectului Erasmus + Programme – Strategic Partnership Project Nr: 2018-1-RO01-KA203-049412, Case-Based Learning and Virtual Cases to Foster Critical Thinking Skills of Students, CLEVER a fost condusă de sef lucrari dr. ing. Adrian Ciureanu și compusă din conf. dr. ing. Mihaela Moscalu, conf. dr. Gabriela Ștefănescu, conf. dr. Mihaela-Dana Turliuc, as. univ. dr. Georgiana Emanuela Gîlcă Blanariu, as. univ.dr. Bogdan Iliescu, conf. dr. Ionuț Nistor si conf. dr. Bogdan Stoica.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal