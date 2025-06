Berarii României: Orice modificare de accize să fie anunţată cu cel puţin un an înainte de implementare. "O condiţie esenţială"

Directorul general al Asociaţiei Berarii României, Constantin Bratu. Foto: Agerpres

Majorarea taxelor, dublată de impredictibilitate, nu aduce beneficii economiei naţionale, ci descurajează investiţiile locale, afectează lanţurile valorice interne şi încurajează importurile - produse care aduc mult mai puţin valoare adăugată economiei naţionale şi nu susţin ocuparea forţei de muncă în România, transmite marţi Asociaţia Berarii României. Organizaţia, care reprezintă 90% din piaţa naţională a berii, reiterează una dintre cele mai importante solicitări transmise constant autorităţilor: nevoia de predictibilitate fiscală, scrie Agerpres.



"Aceasta nu este o cerinţă abstractă, ci o condiţie esenţială pentru planificarea afacerilor, investiţii durabile şi dezvoltare economică pe termen lung. În România, berea nu înseamnă doar o băutură cu zero evaziune fiscală pe lanţul de producţie, ci şi agricultură românească, servicii şi materii prime locale, contribuţii la bugetul public şi bugetele locale, zeci de mii de locuri de muncă", spun berarii.



Industria berii din România are un impact economic real şi profund. Cu unităţi de producţie în 31 din cele 41 de judeţe, sectorul generează anual peste 3 miliarde de euro în PIB, susţine peste 60.000 de locuri de muncă şi contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale din întreaga ţară. În ciuda unui context economic dificil, contribuţia membrilor Asociaţiei la bugetul de stat a crescut cu 15% în 2024, ajungând la 356 de milioane de euro.



"În anul 2024, pentru prima dată după o perioadă marcată de măsuri fiscale introduse intempestiv, Ministerul Finanţelor Publice a stabilit un calendar clar pentru accize, lucru salutat de sectorul berii ca un semnal de stabilitate şi responsabilitate. Această măsură a răspuns cererii noastre fundamentale: oprirea modificărilor fiscale adoptate peste noapte, fără consultare sau preaviz. Revenirea asupra acestui calendar ar reprezenta un pas înapoi şi ar afecta grav încrederea investitorilor, planurile de dezvoltare ale companiilor şi capacitatea industriei de a susţine producţia locală", transmite directorul general al Asociaţiei Berarii României, Constantin Bratu.



Practic, acciza la bere a crescut cu 46% în perioada 2016 - 2025, fiind modificată şi de două ori pe an, în afara prevederilor din Codul Fiscal.



"Ca industrie cu investiţii directe de peste 2 miliarde de euro şi un angajament clar pentru sustenabilitate şi consum responsabil, solicităm ca orice modificare de accize să fie anunţată cu minimum un an înainte de implementare - un principiu elementar de bună guvernare fiscală. După trei ani consecutivi de scădere, piaţa berii din România s-a stabilizat în 2024, menţinând un prag critic - 15 milioane hectolitri. Acest rezultat nu este întâmplător, ci reflectă rezilienţa industriei şi importanţa deciziilor de politică fiscală care sprijină, nu afectează, dezvoltarea economică. Industria berii este profund ancorată în economia României - de la producători de materii prime şi ambalaje, la distribuţie, retail şi HoReCa. Aproape 97% din berea consumată în România este produsă local, un indicator clar al capacităţii de producţie autohtonă şi al contribuţiei reale în economie. Reconstruirea încrederii investitorilor cere ani de efort. Pierderea acesteia se poate produce în câteva zile. Facem un apel ferm către Ministerul Finanţelor Publice şi Guvernul României să păstreze cadrul de predictibilitate fiscală pe cel puţin un an, şi să continue să construiască un climat economic stabil, favorabil investiţiilor pe termen lung", subliniază berarii.