În timp ce Israelul țintește programul nuclear al Iranului, acesta are propriul program secret. Ce se știe despre proiectul Dimona

Reactorul nuclear israelian de la Dimona. Foto: Getty Images

Războiul declanșat de Israel împotriva Iranului are ca obiectiv principal oprirea programului nuclear iranian, pe care o mare parte a comunității internaționale îl consideră periculos. Potrivit experților, programul Teheranului este avansat și ar putea produce o armă atomică în doar câteva luni. În acelaţi timp, Israelul are propriul program nuclear secret, pe care nu îl recunoaște oficial, dar despre care unii specialiști cred că se dezvoltă constant, scrie The New York Times.

"Din punct de vedere diplomatic, Israelul nu va confirma și nici infirma existența arsenalului său nuclear", a declarat Alexander K. Bollfrass, expert în securitate nucleară la Institutul Internațional pentru Studii Strategice din Londra.

În schimb, Israelul afirmă că nu va fi prima țară care "introduce" arme nucleare în Orientul Mijlociu – o formulare intenționat vagă, care maschează, potrivit lui Bollfrass, existența unui program nuclear deja bine stabilit.

Cât de mare este arsenalul nuclear al Israelului

Se estimează că Israelul deține cel puțin 90 de focoase nucleare și suficient material fisionabil pentru a produce sute de alte arme, potrivit Centrului pentru Controlul și Neproliferarea Armelor și Inițiativei împotriva Amenințării Nucleare.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), doar nouă țări sunt cunoscute ca posedând arme nucleare, deși 30 ar avea capacitatea tehnologică de a le dezvolta. Israelul are al doilea cel mai mic arsenal dintre aceste state, înaintea Coreei de Nord, conform Campaniei Internaționale pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), laureată a Premiului Nobel.

Experții afirmă că Israelul poate lansa focoase nucleare din avioane de luptă, submarine sau lansatoare terestre de rachete balistice.

Face Israelul parte din tratatele internaționale privind armele nucleare

Israelul este una dintre cele cinci țări care nu au semnat Tratatul ONU privind Neproliferarea Armelor Nucleare (TNP), alături de India, Pakistan, Coreea de Nord și Sudanul de Sud. Tratatul, în vigoare din 1970, promovează utilizarea pașnică a energiei nucleare și restricționează dezvoltarea armelor nucleare.

Iranul este semnatar al tratatului, dar Israelul și statele occidentale îl acuză că încalcă TNP prin îmbogățirea uraniului la niveluri care ar permite fabricarea unei bombe.

Pentru a adera la tratat, Israelul ar trebui să renunțe la arsenalul său nuclear, întrucât TNP recunoaște oficial doar cinci state nucleare: SUA, Rusia, China, Franța și Marea Britanie — toate membri permanenți ai Consiliului de Securitate ONU.

De când deține Israelul arme nucleare

Documente istorice arată că, încă de la fondarea statului în 1948, liderii israelieni au urmărit dezvoltarea unui program nuclear ca măsură de apărare după Holocaust.

Comisia pentru Energie Atomică a fost înființată în 1952, iar președintele său, Ernst David Bergmann, a afirmat că o bombă nucleară ar garanta că "nu vom mai fi niciodată conduși ca mieii la tăiere".

Se consideră că Israelul a început construcția unei instalații nucleare în 1958, lângă orașul Dimona, în sudul țării. Un raport declasificat al serviciilor secrete americane din 1960 sugera că situl conținea o instalație de reprocesare a plutoniului, indicând o legătură cu dezvoltarea armelor nucleare.

Până în 1967, Israelul ar fi avut capacitatea de a construi explozibili nucleari, iar în 1973, SUA erau "convinse" că Israelul deține deja arme nucleare, potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani.

Israelul nu beneficiază de protecția umbrelei nucleare americane, de care dispun multe state din Europa și Asia. Această excludere este interpretată de unii experți drept o recunoaștere tacită a faptului că Israelul nu are nevoie de o asemenea protecție, având propriul său arsenal.

"În cele din urmă, israelienii consideră că securitatea țării le revine lor și că vor face tot ce e necesar pentru a o garanta", a spus Bollfrass.

A folosit Israelul armele nucleare în vreun conflict

Potrivit Bibliotecii Virtuale Evreiești, Israelul ar fi fost pregătit să folosească arme nucleare în conflictele din 1967 și 1973, însă acestea nu au fost niciodată lansate.

Unul dintre cele mai controversate episoade este incidentul Vela din 1979, când un satelit american a detectat o posibilă dublă explozie nucleară în apropierea sudului Africii. Se suspectează că testul ar fi fost efectuat de Israel, Africa de Sud sau ambele. Israelul a negat implicarea, iar documentele relevante rămân clasificate.

Unde sunt dezvoltate armele nucleare ale Israelului?

Se crede că programul nuclear al Israelului este concentrat la Dimona, în sudul țării. AIEA nu a inspectat niciodată oficial situl, iar Israelul nu are un acord care să permită o astfel de monitorizare.

Inspecțiile americane din anii 1960 au fost limitate și s-au bazat pe presupuneri că programul era pașnic. Nu există dovezi publice că SUA ar fi mai efectuat vizite ulterioare. Imagini satelitare recente arată activitate de construcție intensă la Dimona în ultimii cinci ani. Experții susțin că situl este în curs de modernizare și extindere.

Un raport recent al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm sugerează că Israelul ar putea construi un nou reactor pentru a produce plutoniu, utilizabil atât în scopuri militare, cât și în aplicații pașnice, cum ar fi energia sau spațiul.

Dimona a devenit un simbol al misterului și al controverselor legate de arsenalul nuclear israelian. În 2018, premierul Benjamin Netanyahu a folosit situl ca fundal într-un avertisment public adresat inamicilor Israelului:

"Cei care amenință să ne distrugă se expun unui pericol echivalent – și, în orice caz, nu își vor atinge scopul".